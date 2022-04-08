Сейм Латвии в срочном порядке объявил 9 мая днем памяти погибших на Украине. Утверждение законопроекта, запрещающего празднование Дня Победы, прошло за сутки.

Теперь 9 мая станет траурным днем. Запрещено проводить массовые развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 и 9 мая на территории всей страны будут запрещены салюты.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что самоуправление не выдаст никаких разрешений на мероприятия, которые обычно проводятся 9 мая на Антакальнисском кладбище у мемориала памяти советским военнослужащим, сообщает delfi.lt.

Он сказал, что постарается не допустить, чтобы здесь проходили “политические манифестации” в то время, как Россия продолжает вторжение в Украину.

“Никаких разрешений на это мы выдавать не будем. Мы не можем отвечать за каждого человека, я только могу сказать, что никаких разрешений выдаваться не будет. Если кто-то хочет праздновать окончание Второй мировой войны, для этого есть 8 мая”, – сказал Шимашюс.

Надо отметить, что в конце марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала инициативу властей Латвии отказаться от празднования 9 Мая. События на Украине она назвала лишь предлогом для такого решения. По мнению Захаровой, до событий на Украине Латвия «вынуждена была терпеть» День Победы.

9 Мая в Латвии, как и во многих других европейских странах, не считается государственным праздником — день завершения Второй мировой войны отмечается 8 мая. Президент Латвии Эгил Левитс высказывал мнение, что празднование 9 Мая ассоциируется с Россией и должно попасть под запрет.

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