Мебельные магазины Jysk с 18 апреля временно приостанавливают работу в Беларуси. Ранее датский ретейлер объявил о полном уходе из России.

Приостановит работу и веб-сайт «Jysk Беларусь». Все это — «до дальнейшего уведомления». На сайте можно будет просматривать товары, но оформление заказов будет временно недоступно, пишет Onliner.by.

Первый в Беларуси магазин Jysk открылся в ноябре 2016 года в здании гипермаркета «Гиппо» на Горецкого. Сейчас у компании 10 магазинов в Минске и районе, Бресте, Гродно, Молодечно, Пинске, Могилеве, Бобруйске.

Ранее датский мебельный ретейлер объявил об уходе из России. Сначала, 3 марта, магазины заявили о приостановке работы, но в конце месяца компания сообщила о «закрытии навсегда».

JYSK — международная розничная сеть, которая присутствует в 45 странах. Ее первый магазин был открыт в Дании в 1979 году.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»