ФИФА намерена ввести новшества, направленные на более эффективное использование игрового времени во время матчей перед чемпионатом мира 2022 года.

Как сообщает Corriere dello Sport, сперва организации нужно будет получить зеленый свет от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) – органа, который регулирует законы футбола.

Есть вероятность, что в матчах чемпионата мира–2022 судьи станут добавлять не менее 10 минут компенсированного времени, чтобы решить эту проблему. Подтверждение этого предложения пришло непосредственно от президента ФИФА Джанни Инфантино.

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