9 и 10 апреля в столичном кинотеатре «Пионер» должна состояться премьера художественного фильма «Дамоклов меч», который на свои средства сняли два известных белорусских режиссера – Юрий Елхов и Дмитрий Зайцев.

Научными консультантами картины выступили известные белорусские онкологи – Олег Суконко, Павел Моисеев и Александр Машевский. В главных ролях – Вера Полякова, Ольга Сизова и Игорь Фильченков.

Все обещали прийти на премьеру.

«К сожалению, мы не можем обеспечить бесплатный просмотр фильма, поэтому всем (кроме актеров и съемочной группы) необходимо будет приобрести в кассе кинотеатра входной билет по минимальной цене – 4 рубля, – говорит Юрий Елхов. – У фильма не было государственного и прочего спонсорского финансирования. Снимался он на независимой студии «Продюсерский центр UNIVERSE» с нулевым бюджетом.

Тем не менее в съемках принимало участие большое количество людей и организаций, помогавших нам в осуществлении этого проекта не ради денег, а ради любви к искусству, что в наши дни бывает чрезвычайно редко!»

О чем фильм?

О любви. В парке онкологического диспансера знакомятся двое больных: хирург Родион, у него неоперабельная онкология, и эстрадная певица Диана – у нее лейкемия. С Родионом настойчиво пытается сблизиться телеведущая, скандальная светская львица, которая пишет книгу о хирургах. Но главное, что ее беспокоит, – она тоже больна и ей срочно нужна операция. А лучший хирург в этой области – Родион…

«Фильм был снят в 2018 году, потом начались проблемы с озвучиванием, перезаписью, и в 2020 году мы его наконец закончили, – рассказал «Народной Воле» Юрий Елхов. – Наконец состоится премьера. Скорее всего, в прокате фильма не будет – его можно будет посмотреть только 9 и 10 апреля».

Публикация из № 28 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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