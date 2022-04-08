EPAM уходит из России и прекращает все операции в стране. Об этом СЕО компании Аркадий Добкин сообщил в письме сотрудникам (оказалось в распоряжении редакции). Причина: война в Украине, сообщает devby.io

«Мы поддерживаем Украину и каждого, кто осуждает действия, предпринятые против народа Украины»

— Уважаемые коллеги, война в Украине, начатая российским правительством, принесла трагическую и невообразимую реальность народу Украины, всему миру и EPAM. Эта агрессия опустошительна, и мы самым решительным образом её осуждаем, — написал Аркадий Добкин.

4 марта мы объявили о своём решении прекратить обслуживание клиентов в России. После тщательной оценки нашей деятельности за последние четыре недели и консультаций с нашими клиентами и партнёрами по всему миру, мы решили прекратить все операции EPAM в этой стране.

Это произойдёт поэтапно в течение следующих трёх месяцев в тесном сотрудничестве с нашими сотрудниками и клиентами. И в полном соответствии со всеми применимыми законами.

В течение следующих нескольких недель мы будем делиться дополнительной информацией, чтобы все наши сотрудники в России и наши клиенты понимали сроки перехода, процесс и все меры по смягчению последствий, которые мы можем предложить. Мы также продолжим делать всё, чтобы создать возможности для наших сотрудников, благодаря ускоренному BCP-плану (план стабилизации производственных процессов в компании, dev.by) и значительному расширению программ мобильности.

С начала войны мы выделили гуманитарную помощь украинским ЕРАМовцам и их семьям на сумму $100 млн. В ближайшие несколько дней мы объявим о запуске «EPAM Ukraine Assistance Fund», чья миссия — помочь всем нуждающимся украинцам. Фонд расширит наши ранее объявленные обязательства по оказанию помощи за пределы EPAM и наших текущих платформ.

Хотя потребность в помощи больше, чем мы, как одна компания, можем удовлетворить, наша цель — работать вместе с нашими людьми, клиентами и партнёрами как глобальное сообщество, чтобы помочь Украине и украинцам во всём мире.

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