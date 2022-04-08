24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что произошло дальше, мы все видели: кремлевские имперцы пошли войной на соседнюю страну. Попытка захвата Киева, Харькова, Чернигова… Обстрелы заводов, нефтебаз, элеваторов, мирных городов. Колонны военной техники. Высадка десантно-диверсионных групп. Миллионы украинцев, вынужденных покидать свои дома. И смерть… Много смертей…

Но всё-таки цели этой войны до конца не были ясны. Что такое «демилитаризация»? Что такое «денацификация»? Каков план?

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии», – пояснял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что значит «освободить»? Что значит «очистить»?..

Ситуация проясняется сейчас, когда главный государственный информационный ресурс России агентство РИА «Новости» опубликовало программную статью «Что Россия должна сделать с Украиной?».

Люстрация, ликвидация, денацификация…

Каждая строка этого опуса подпадает под уголовную статью о разжигании национальной розни и пропаганде войны. Поэтому мы даже не рискнем приводить пространные цитаты. Но если перевести в тезисы, то обнародованная «программа действий» выглядит так:

– Полная деукраинизации населения (в России это называют денацификацией). Массовые репрессии признаются необходимыми и целесообразными.

– Уничтожение украинского национального образования и культуры, цензура в течение как минимум одного поколения. Как сказано в статье, «которое должно родиться, вырасти и достигнуть зрелости в условиях денацификации».

– Полный контроль со стороны России в течение не менее 25 лет.

– Помощь в экономическом восстановлении признается нецелесообразной.

– Утверждается, что Украина невозможна в статусе национального государства и даже название такое не должно быть сохранено. Предусмотрен раздел на республики. Нейтральный статус зарезервирован только для «католической провинции» (Западной Украины в составе пяти областей).

– Что касается законно избранной действующей власти Украины, то о ней написано так: «Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное «болото», активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины». И далее: «Исторический опыт показывает, что трагедии и драмы военного времени идут на пользу народам, соблазнившимся и увлекшимся ролью врага России».

«Они даже не прячутся»

«Это не просто текст, это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников, – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Румынии, которое состоялось в тот же день. – По сути, в этой статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, уничтожения самих наших людей – тех, кого не удастся сломить и покорить».

«Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту нашего государства, они сделали бы то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины», – сказал Зеленский.

«История не забудет тех, кто отводил глаза»

Мир в шоке. Мир не знает, как подобное комментировать, тем более что манифест на тему «Что делать с Украиной?» был озвучен не Владимиром Путиным или кем-то из российских официальных лиц, а неким политтехнологом Тимофеем Сергейцевым.

В то же время мир уже не питает иллюзий: с Россией произошло страшное. Тем более что статья на РИА «Новости» была опубликована в тот же день, когда стало известно о трагедии в Буче – местечке под Киевом, где после отхода российских войск были найдены трупы сотен убитых и замученных мирных граждан.

Джо Байден, президент США:

«Вы, наверное, помните, как меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Но мы видели, что произошло в Буче. Это доказывает, что он военный преступник. Мы должны и дальше снабжать Украину оружием, которое ей необходимо для продолжения борьбы. Необходимо собрать все детали, чтобы состоялся настоящий судебный процесс по военным преступлениям. Этот парень жесток. То, что произошло в Буче, вопиюще. И все это видели».

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

«Сегодня мы видим, что создается карта геноцида XXI века. Вывод: Россия уже сегодня является тоталитарно-фашистским государством. Мы должны остановить их вместе в рамках НАТО и ЕС. Именно от введенных санкций зависит эффективность остановки военной машины Путина. Преступление геноцида должно быть осуждено, должным образом описано и задокументировано».

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал видеообращение к россиянам. «Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза», – заявил он. «Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени», – для лучшего понимания эту фразу Борис Джонсон даже произнес на русском.

Россия, естественно, всё отрицает, называя события в Буче провокацией и постановкой. Но от манифеста, опубликованного РИА «Новости», никто не открещивается.

Между тем этот текст идеологически объясняет произошедшее в Буче. Если перевести озвученные идеи в практическую плоскость, то получается, что русские солдаты (а кроме России и Беларуси, в мире мало кто сомневается, что вина за убийства лежит именно на них) могли действовать со всей силой праведной ненависти «к нацистам, их пособникам, их матерям, женам и их отродью». Ровно так, как провозглашают пропагандисты.

Идеи правят миром

Кто же такой Тимофей Сергейцев?

Это политтехнолог, который немало работал в Украине. И на Леонида Кучму, и на Виктора Януковича, и на Арсения Яценюка.

Если бы белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич был не в СИЗО, а на свободе, он, наверное, мог бы рассказать немало интересного про школу, выходцем из которой является Сергейцев. Потому что оба они из школы методологов – движения, которое еще при СССР начинали философы Георгий Щедровицкий и Александр Зиновьев. Но то, что при «совке» зародилось как бунт и диссидентство, в суверенной России сделало поразительный кульбит. Известно, что выходцы из этой школы сформулировали ключевые скрепы идеологии «русского мира». А сам Александр Зиновьев, известный как автор термина «гомо советикус», после продолжительного периода эмиграции вернулся в Россию и на старости лет стал пылким антизападником.

Похоже, в истории именно Зиновьев будет претендовать на роль главного «идеолога путинизма». А Сергейцевы, Мединцевы, Прохановы, Сурковы, Куликовы и прочие-прочие – на то, что эти идеи творчески обрабатывали, пропагандировали и продвигали в массы.

«Зиновьевский клуб» – это экспертная площадка, учрежденная не группой энтузиастов, а федеральным государственным информационным агентством «Россия сегодня», в который входят главные российские пропагандистские ресурсы.

Именно в «Зиновьевском клубе» вынашиваются и разрабатываются новая идеология «российской цивилизации», национальная идея России, скрепы «русского мира» и так далее и тому подобное. Тимофей Сергейцев – один из этого клуба, члены которого работают советниками и экспертами у самых разных высших должностных лиц России. Тот же Сергейцев, по слухам, – у заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Но главное не в этом. Главное в том, что нынешняя Россия оказалась в той стадии, когда можно на государственном уровне говорить о необходимости уничтожения не только государств, но и народов.

Когда на официальном уровне провозглашается, что русские и Россия имеют право диктовать и определять, как и кому жить, на каком языке говорить, чему учить детей.

Когда можно воевать и убивать ради реализации идеологии, которая у современного российского государства наконец появилась.

Вы скажете, что таковой нет. Что, в отличие от Беларуси, ни в одном российском учебном заведении курс государственной идеологии не преподается.

Учебника нет, а идеология есть. И это идеология превосходства, величия России. Которую уже невозможно скрыть, которая прет из каждого утюга, из каждой общественно-политической телевизионной программы, из каждой газетной статьи.

Именно идея величия России подразумевает уничтожение всех, кто этому мешает. Говоря простым языком, Россия имеет право на существование, а те, кто рядом с ней, – нет. И об этом пишет не только Тимофей Сергейцев, об этом российская пропаганда твердит круглосуточно.

Атака на Украину, ее мотивировка, оправдание и объяснение просто продемонстрировали то, что многие давно понимали, но не могли или не хотели признать. «Исторический опыт показывает, что трагедии и драмы военного времени идут на пользу народам, соблазнившимся и увлекшимся ролью врага России», – пишет Тимофей Сергейцев. Запомните эти слова. Через 77 лет после Второй мировой войны в России появились те, кто уверен, что война, смерти, трагедии и драмы идут «на пользу народам». Это шок, который миру еще предстоит осознать.

К сведению

Войны не начинаются с объявления, что какой-то лидер по какой-то причине решил уничтожить какой-то народ, какое-то государства. Войны начинаются именно с декларации цели установления мира и защиты мирного населения. Пример – речь Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 года перед нападением на Польшу и началом Второй мировой войны, которая широко известна историкам и неоднократно публиковалась. Цитата:

«Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, такой же, как на остальных наших границах.

Для этого я предприму необходимые меры, не противоречащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для всего мира, то есть я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели».

Ничего не напоминает?

Публикация из № 28 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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