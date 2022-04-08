Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за продолжающейся военной операции на Украине.

“Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России”, – говорится в заявлении ЕС.

Что касается Беларуси, то для нее введены:

запрет на перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам, исключая медицинские и продовольственные товары

расширение запрета на продажу банкнот и ценных бумаг юридическими лицами

расширение черного списка, включая в него чиновников, бизнесменов и членов их семей. Имена будут опубликованы позднее

Россия, помимо упомянутых для Беларуси, будет подвергнута еще и другим ограничениям:

запрету на заходы российских судов в свои порты и согласование эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета

запрету на ввоз в РФ квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя;

запрету транзакций и заморозка активов “четырех ключевых российских банков”. Названия пока не опубликованы.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»