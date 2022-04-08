Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за продолжающейся военной операции на Украине.
“Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России”, – говорится в заявлении ЕС.
Что касается Беларуси, то для нее введены:
- запрет на перевозки по территории ЕС автотранспортным операторам, исключая медицинские и продовольственные товары
- расширение запрета на продажу банкнот и ценных бумаг юридическими лицами
- расширение черного списка, включая в него чиновников, бизнесменов и членов их семей. Имена будут опубликованы позднее
- Россия, помимо упомянутых для Беларуси, будет подвергнута еще и другим ограничениям:
- запрету на заходы российских судов в свои порты и согласование эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета
- запрету на ввоз в РФ квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя;
- запрету транзакций и заморозка активов “четырех ключевых российских банков”. Названия пока не опубликованы.
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