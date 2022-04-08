Постановлением правительства Беларуси утвержден перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.

Как гласит постановление правительства Беларуси от 6 апреля, перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц определен в целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси и на основании подпункта 14.2 пункта указа президента № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Постановление опубликовано опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В список попали 11 государств и 2 союза – Европейский и Австралийский.

Вот официальный перечень недругов:

Австралийский Союз. Государства – члены Европейского союза. Канада. Княжество Лихтенштейн. Королевство Норвегия. Новая Зеландия. Республика Албания. Республика Исландия. Республика Северная Македония. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Соединенные Штаты Америки. Черногория. Швейцарская Конфедерация

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