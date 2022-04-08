Постановлением правительства Беларуси утвержден перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.
Как гласит постановление правительства Беларуси от 6 апреля, перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц определен в целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси и на основании подпункта 14.2 пункта указа президента № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Постановление опубликовано опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
В список попали 11 государств и 2 союза – Европейский и Австралийский.
Вот официальный перечень недругов:
- Австралийский Союз.
- Государства – члены Европейского союза.
- Канада.
- Княжество Лихтенштейн.
- Королевство Норвегия.
- Новая Зеландия.
- Республика Албания.
- Республика Исландия.
- Республика Северная Македония.
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
- Соединенные Штаты Америки.
- Черногория.
- Швейцарская Конфедерация
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