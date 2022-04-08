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Постановлением правительства Беларуси утвержден перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.

Как гласит постановление правительства Беларуси от 6 апреля, перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц определен в целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси и на основании подпункта 14.2 пункта указа президента № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Постановление опубликовано опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В список попали 11 государств и 2 союза – Европейский и Австралийский.

Вот официальный перечень недругов:

  1. Австралийский Союз.
  2. Государства – члены Европейского союза.
  3. Канада.
  4. Княжество Лихтенштейн.
  5. Королевство Норвегия.
  6. Новая Зеландия.
  7. Республика Албания.
  8. Республика Исландия.
  9. Республика Северная Македония.
  10. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
  11. Соединенные Штаты Америки.
  12. Черногория.
  13. Швейцарская Конфедерация

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