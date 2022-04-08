В настоящее время Беларусь переходит на расчеты со своими торговыми партнерами в валютах этих стран, в частности в торговле с Китаем — на юани, а в торговле с Турцией — на лиры. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Он отметил, что при этом Беларусь заменяет товары, которые ранее приобретала в Европе, на поставки из других стран.

В частности, бытовую технику покупает в Китае, а бытовую химию — в Турции. Министр также подчеркнул, что в Беларуси имеются запасы по всем видам продукции примерно на два месяца, то есть время на поиск новых поставщиков имеется.

Действительно, судя по торгам юанями, которые начались на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 марта, процесс перехода на другие валюты идет весьма активно.

Если в первые дни торгов объемы были сравнительно невелики и составляли несколько миллионов рублей в день, то на текущей неделе они значительно выросли. Так, 28 марта с юанями были заключены операции на 20,4 млн. рублей, а 19 марта — на 12,8 млн. рублей. Это в 3–4 раза меньше, чем с долларами, но уже сопоставимо с объемами торгов европейской валютой.

В 2021 году оборот торговли КНР и РБ товарами достиг исторического максимума и составил 5,1 млрд. долларов, превысив объем за 2020 года на 11,8%. Экспорт из Беларуси вырос на 17,5% и достиг 913,3 млн. долларов, а импорт увеличился на 10,6% — до 4,2 млрд. долларов.

В то же время, торговый оборот услугами в прошлом году сократился на 9,1% — до 735,2 млн. долл. Экспорт снизился на 4,6% и составил 400,9 млн. долларов, а импорт упал на 14% — до 334,3 млн. долларов.

В текущем году товарооборот с Китаем быстро растет. В частности, как сообщили на Белорусской универсальной товарной бирже, в первом квартале текущего года продажи рапсового масла в Китай выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67% в стоимостном выражении и достигли 2,2 млн. долларов. Всего на бирже за этот период было реализовано масла на 13,2 млн. тонн.

В результате Китай вошел в тройку крупнейших покупателей этого масла на БУТБ. На бирже подчеркнули, что ранее рапсовое масло экспортировалось, в основном, в страны Евросоюза, но теперь экспорт смещается в сторону стран Азии. В частности, только за последние 2 месяца на бирже были аккредитованы 10 новых китайских компаний, которые, в том числе собираются покупать продукцию переработки масличных культур.

Однако в связи с событиями в Украине возникли проблемы с транспортировкой некоторых товаров из Беларуси в КНР. Мясная продукция из Беларуси перевозилась в Китай, как правило, через порт Одессы. Сейчас это невозможно. Поэтому белорусская сторона прорабатывает возможность поставок мяса по железной дороге, и рассчитывает решить возникшие проблемы с транзитом в течение месяца.

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