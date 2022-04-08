Объединенная гражданская партия обратилась в Палату представителей, Совет Республики, Совет министров, Верховный суд с предложением инициировать рассмотрение в Конституционном суде вопроса о предоставлении для российских войск территории Беларуси, ином содействии для ведения агрессивной войны против Украины.



Республика Беларусь (далее – Беларусь), как государство-правопреемник Белорусской ССР, является государством – членом ООН. Таким образом, Беларусь принимает основные принципы ООН, в том числе и в части международного права.

В Статье 1 Устава ООН сказано:

«Организация Объединенных Наций преследует Цели:

Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира».

Согласно статье 8 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция), Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Статья 18 Конституции, гласит:

«Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».

В п.2 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 «Агрессия против Украины» от 2 марта 2022 года действия Российской Федерации в отношении Украины определены как агрессия:

(ООН) «выражает глубочайшее сожаление по поводу агрессии, совершенной Российской Федерацией против Украины в нарушение статьи 24) Устава» (ООН).

В этой же резолюции в п.10 действия Республики Беларусь определены как соучастие в агрессии на том основании, что Беларусь предоставила свою территорию вооруженным силам Российской Федерации, которые использовали ее для совершения акта агрессии против Украины.

В публичном доступе отсутствуют акты Беларуси, ее органов, на основании которых территория Беларуси используется для ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины. При этом о наличии такого решения упоминается в ходе проведения 24 февраля 2022 года оперативного совещания с военными на официальном сайте Президента Беларуси.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой с территории Республики Беларусь ведется агрессивная война третьим государством, что подтверждается как актами международных организаций, так и белорусскими официальными источниками информации. При этом положения Конституции такие действия прямо запрещают.

Последствиями обвинения Беларуси в соучастии в ведении агрессивной войны против Украины явились многочисленные санкции, введенные иностранными государствами против целого ряда секторов экономики, в том числе банков, гражданской авиации, торговли. (Постановление Совета (ЕС) 2022/355 от 2 марта 2022 года о внесении изменений в Постановление (ЕС) №765/2006 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси). Помимо официально введенных санкций международное сообщество отказывается от ведения дел с Беларусью как со страной-соагрессором, а граждане Беларуси в публичном пространстве и личном общении часто воспринимаются негативно как лица, ответственные за действия своего правительства.

Введение другими государствами санкций как наказания за соучастие нашей страны в ведении агрессивной войны против Украины уже привело к культурной, научной, спортивной и экономической изоляции Беларуси, что непосредственно сказывается на уровне благополучия граждан Беларуси и нарушает их права, свободы и законные интересы, гарантированные Конституцией.

В соответствии со ст.116-1 Конституции, главой 5 Закона от 8 января 2014 года №124-З «О конституционном судопроизводстве» просим инициировать рассмотрение Конституционным судом Республики Беларусь вопроса о соответствии статье 18 Конституции решений Беларуси о предоставлении вооруженным силам Российской Федерации территории страны, иного содействия для ведения агрессивной войны против Украины.

Публикация из № 28 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»