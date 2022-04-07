Педагоги одной из столичных школ сообщили в милицию, что 11-летняя девочка пришла на занятия с многочисленными кровоподтеками, сообщает МВД.

Участковый инспектор установил, что избили ребенка дома. Она порвала чужую детскую сумку. За это мать и ее супруг (отчим школьницы) руками и ремнем нанесли около 30 ударов по разным частям тела.

Сейчас потерпевшая находится в социально-педагогическом центре с приютом. В отношении родителей прокуратурой возбуждено уголовное дело за истязание заведомо несовершеннолетней.

МВД призывает детей и взрослых, над которыми дома совершается насилие, незамедлительно сообщать в милицию.

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