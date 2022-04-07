Владимир Зеленский сообщил о своей готовности обсудить с Россией вопросы, касающиеся безопасности Украины.

Однако это может произойти только после встречи с представителями государств, согласившихся выступить в качестве гарантов.

Пока еще общей встречи со всеми странами, которые Киев видит в числе своих гарантов, не было, – отметил Президент.

Видеозапись беседы Зеленского с представителем турецкого издания размещена в телеграмм-канале офисом Президента Украины. Сообщается, что эта встреча определенно состоится. Намерения подтвердили представители государств – будущих гарантов,- отметил украинский президент. Свое участие в мероприятии подтвердили США, Великобритания, Германия, Польша, Турция, Израиль и Франция. По словам Владимира Зеленского, это еще далеко не полный список. Названы только те страны, представители которых уже готовы приехать и обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что сначала должна состояться встреча с представителями этих стран, а только потом – “объединение понимания гарантий безопасности”.

– По итогу может предполагаться диалог с Москвой, – уточнил Владимир Зеленский.

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