Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что организация разрабатывает план действий в том числе и на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с применением химического оружия в Украине, сообщает Reuters.

“Учитывая неопределенность текущей ситуации, нет никаких гарантий, что война не усугубится”, – заявил Клюге. Поэтому ВОЗ рассматривает все сценарии, в том числе и химические атаки.

В данной ситуации главная цель ВОЗ состоит в том, чтобы “обеспечить постоянный доступ людей к основным медицинским услугам и возможность реагировать на меняющиеся потребности в области здравоохранения”.

Западные официальные лица неоднократно высказывали опасения, что Россия может применить химическое и биологическое оружие в Украине с риском распространения за пределы страны.

Минобороны России без предъявления доказательств обвинило Киев в планировании химической атаки против собственного народа, чтобы обвинить Москву в применении химического оружия во время вторжения в Украину, которое началось 24 февраля.

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