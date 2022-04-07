С 21 марта этого года в столице стали фиксировать случаи так называемых телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонили гражданам пожилого возраста и сообщали, что их близкие родственники попали в беду и просили передать деньги для решения вопросов в их пользу. В некоторых случаях звонившие сразу представлялись родственниками, сообщает МВД.

В основном, преступники использовали одну и ту же схему мошенничества. Пожилому гражданину поступал звонок по городскому телефону, где невнятным, расстроенным голосом собеседник говорил, что совершено ДТП с близким родственником (супругой, дочерью, внучкой и т.д.), в результате которого пострадал пешеход, и если в кратчайшие сроки не будут переданы деньги на лечение пострадавшего, то будет возбуждено уголовное дело.

В других случаях мошенники указывали, что сами, являясь пешеходами, стали причиной серьезного ДТП, в котором пострадали люди. Когда потерпевшие проявляли бдительность и говорили, что не узнают по голосу своих родственников, мошенники объясняли это тем, что в результате ДТП получили серьезные телесные повреждения (разбиты губы, выбиты зубы и т.д.), что затрудняет их речь.

В некоторых случаях в разговор включался якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтверждал совершение ДТП с тяжкими последствиями и указывал сумму, которую необходимо передать, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Как правило, требовал 50 000 рублей.

Примечательно, что мошенники длительное время находились на связи с жертвами – вплоть до момента передачи денег соучастнику преступления. Они перезванивали с городского телефона на мобильный и продолжали разговор, делая так, чтобы потерпевший никому не мог перезвонить и с ним не могли связаться. Так, в одном из случаев мошенник разговаривал с потерпевшим более 2 часов.

После того, как жертва соглашалась передать деньги, ей указывали, каким образом это необходимо сделать. В большинстве случаях за деньгами приезжал курьер, которому доверчивые граждане передавали денежные средства. Еще в нескольких случаях зафиксирована передача денег посредством перевода на расчетный счет в банке или на банковскую карту. Иногда суммы достигали 10 000 долларов США. В общей сложности только в столице мошенникам удалось выманить у граждан свыше 190 000 рублей.

Так, 89-летний минчанин передал злоумышленнику деньги в разной валюте на сумму 9 000. Мужчина был уверен, что выручает из беды свою дочь. Еще один пенсионер передал злоумышленнику 10 000 долларов, узнав, что его жена (проживающая совместно с ним) попала в ДТП, при этом не позвонив ей, чтобы удостовериться. Весь расчет был сделан на то, чтобы не дать потерпевшим возможности проанализировать ситуацию и позвонить своим родственникам, чтобы уточнить обстоятельства и есть ли необходимость в денежных средствах.

Важно отметить, что злоумышленники всегда создавали для потерпевших стрессовую ситуацию, из-за которой они даже не обращали внимание на то, что звонок поступал с номера иностранного государства.

Столичными оперативниками по подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств задержаны 5 граждан Беларуси – жителей г.Барановичи в возрасте от 27 до 34 лет, а также 50-летняя гражданка России. Трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По имеющейся информации преступная группа действовала на территории всей страны с распределением ролей. Так, некоторые из лиц созванивались с потерпевшими, часть задержанных забирали у последних деньги и передавали гражданке России, которая переводила их на электронные кошельки либо приобретала криптовалюту.

В настоящий момент с участием подозреваемых проводятся следственные действия.

МВД обращает внимание, что задержана лишь часть преступной группы. Вероятнее всего подобные случаи мошенничества могут продолжится. Поэтому настоятельно рекомендуется быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.

Если все же вы стали жертвой подобного рода преступления незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

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