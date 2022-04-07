Премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета безопасности проинформировал о работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях санкций, передает БЕЛТА.

Он отметил, что для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций (фактически блокирующих санкций) приходится исходить из задачи по обеспечению внутреннего рынка. В связи с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта загрузка заводов, по его мнению, будет возрастать.

По словам премьер-министра, новополоцкий “Нафтан” сейчас перерабатывает 11,7 тысяч т в день. Мозырский НПЗ – 13,7 тысяч т в день. Для сравнения: в 2020 году в Мозыре было переработано более 8,99 миллионов т углеводородного сырья, то есть примерно 24-25 тысяч т в день.

ОАО “Гродно-Азот” полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок. Экспортные поставки будут осуществляться точечно для отработки логистики и прохождения платежей, пояснил Роман Головченко. Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне.

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