Премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета безопасности проинформировал о работе белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях санкций, передает БЕЛТА.
Он отметил, что для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций (фактически блокирующих санкций) приходится исходить из задачи по обеспечению внутреннего рынка. В связи с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта загрузка заводов, по его мнению, будет возрастать.
По словам премьер-министра, новополоцкий “Нафтан” сейчас перерабатывает 11,7 тысяч т в день. Мозырский НПЗ – 13,7 тысяч т в день. Для сравнения: в 2020 году в Мозыре было переработано более 8,99 миллионов т углеводородного сырья, то есть примерно 24-25 тысяч т в день.
ОАО “Гродно-Азот” полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок. Экспортные поставки будут осуществляться точечно для отработки логистики и прохождения платежей, пояснил Роман Головченко. Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!