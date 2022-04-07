Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2022 года, по предварительным данным, составили 7 571,7 миллионов долларов США (в эквиваленте).

За март 2022 года золотовалютные резервы снизились на 692,9 миллиона долларов США (на 8,4 процента) после снижения в феврале на 259,1 миллионов долларов США (на 3,0 процента), информирует Нацбанк.

Снижение показателя международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 100 миллионов долларов США, продажей в начале марта Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”, а также переводом части средств в иностранной валюте в активы, формально не относящиеся к резервным активам по международным стандартам.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7,0 миллиардов долларов США.

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