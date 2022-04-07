Страны G7 решили запретить новые инвестиции в ключевые сферы экономики РФ

Лидеры стран “группы семи” приняли решение запретить новые инвестиции в “ключевые сферы” российской экономики, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на заявление G7.

“Мы (лидеры G7 ) – запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики”, – указано в заявлении глав государств и правительств “группы семи”.

В нем также отмечается, что страны G7 “продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы”.

-Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний, – говорится в заявлении.

Также в G7 отметили, что будут продолжать принимать ограничительные меры и против представителей “российских элит и их родственников”. В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.