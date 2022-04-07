Вашингтон намерен добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти, планируется также “разрушить” статус Москвы ведущего поставщика энергоносителей, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, пишет Смартпресс.

По словам Сингха, доходы от поставок нефти и газа теперь главные источники прибыли для России. “Мы работаем с Германией, чтобы закрыть газопровод “Северный поток-2″, мы отрезали доступ к необходимым технологиям для России, которые ей нужны, чтобы поддерживать добычу нефти и газа”, — отметил он.

Сингх подчеркнул, что лишение России всех доходов от экспорта энергоресурсов будет “следующим большим шагом” после введенного эмбарго на импорт нефти и газа в США. Вашингтон, по словам Сингха, ведет переговоры “с остальным миром” для принятия аналогичных мер. “Это займет время, но в конечном итоге мы закроем любые доходы от экспорта российской нефти и газа”, — считает замсоветника президента США по нацбезопасности.

США делают все возможное, чтобы снизить потребность Европы в российских энергоносителях и помочь НАТО “укрепить восточный фланг”, продолжил Сингх, Вашингтон продолжает оказывать помощь Киеву. “Эта комбинация всех этих действий дает нам стратегические рычаги и, как мы надеемся, приведет к демократическому решению кризиса”, – добавил он.

США запретили импорт российских нефти и газа 8 марта.

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