Вчера стало известно, что США запрещают новые инвестиции в российскую экономику, а также вводят полные блокирующие санкции против российских банков — «Сбербанка» и «Альфа-Банка». Стоит ли волноваться клиентам их белорусских «дочек»?

Белорусский «Альфа-Банк» сообщил, что ограничения США не затрагивают деятельность банка в Беларуси, пишет Onliner

— “Альфа” в Беларуси — это отдельный бизнес в составе международного консорциума. В отношении его и бизнеса в Беларуси каких-либо ограничений не вводили. Банк работает без ограничений: платежи по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, платежи в Apple Pay проходят как обычно, — заявили в пресс-службе.

Белорусский «Сбербанк» также успокаивает клиентов: продолжается работа в штатном режиме.

— Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании белорусов, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза «Сбера» позволяют нам успешно работать в любых условиях, — пишут на сайте банка.

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