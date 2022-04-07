Надо отметить, что этот законопроект был внесен в верхнюю палату (Сенат) еще до начала боевых действий на Украине. Документ направлен на расширение возможностей для президента Байдена, чтобы по ускоренному варианту предоставлять Киеву необходимое вооружение. В ближайшее время документ должна принять палата представителей, пишет РБК.

Законодатели,(а их представляет отдельная группа от Демократической и Республиканской партий), внесли законопроект в верхнюю палату еще в конце января, после появления в СМИ сообщений о подготовке Москвой вторжения.

Законопроект также предполагает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями по поставкам вооружений “для защиты населения Украины от российского военного вторжения и для других целей”. Вступление его в законную силу позволит главе государства обходить бюрократические препятствия, что ускорит доставку оружия.

Действие расширенных полномочий американского лидера прекращается в случае прекращения конфликта (под конфликтом авторы подразумевают происходящее в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма к России в 2014 году) и сокращения числа российских войск у украинской границы до состояния марта 2021 года. В законопроекте отмечается, что кибератаки, которые осуществляются из России и направлены на объекты критической инфраструктуры Украины, будут классифицироваться как вооруженное нападение.

Теперь документ должна одобрить палата представителей. Если это произойдет, законопроект будет направлен на подпись президенту Байдену.

Последний раз программа ленд-лиза запускалась США во время Второй мировой войны. По этой программе американцы передавали в аренду или долгосрочный кредит вооружение своим союзникам.

Согласно информации Госдепа, США уже предоставили Украине более $1,7 млрд военной помощи с 24 февраля.

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