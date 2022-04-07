Недавно подвид омикрона ХЕ был обнаружен у 50-летней женщины, которая приехала в Индию из Южной Африки. Болезнь протекала в легкой форме, без ярко выраженных симптомов. Также известно о случаях заражения в Китае и Таиланде. Новая мутация коронавируса XE была впервые выявлена в Великобритании 19 января 2022 года. ВОЗ предполагает, что она может оказаться «самой заразной из всех, выявленных до этого».

Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон-штаммов, BA.1 (оригинальный омикрон) и BA.2 (стелс-омикрон). По словам представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова, штамм ХЕ на 10% заразнее, чем предыдущий лидер стелс-омикрон, пишет Onliner.

Но это еще не все: в Великобритании отслеживают и еще двух мутантов — XD и XF. Оба варианта представляют собой генетическую смесь дельта и омикрона BA.1. Бывает и так, что коронавирусы «скрещиваются» с другими типами вирусов, включая грипп и ротавирусы. В теории такой вариант может обладать новыми и неожиданными свойствами.

К нам подвид омикрона ХЕ пока не добрался. Сегодня Минздрав опубликовал свежие подсчеты коронавирусной сводки. За сутки в стране зарегистрировали 912 пациентов с COVID-19, выписаны 300 пациентов. Умерли — 4. Полным курсом вакцинации охвачено 59,4% населения Беларуси.

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