Международная группа астрономов обнаружила самый удаленный астрономический объект за всю историю. Это галактика.

Галактику назвали HD1, она находится на расстоянии около 13,5 млрд световых лет. Пока что ученые только строят предположения о том, что она из себя представляет.

Команда предложила две идеи:

HD1 могла сформироваться из очень быстрой звезды и, возможно, в этой галактике есть и другие звезды III типа — это самые первые звезды во Вселенной, которых ранее до сих пор не наблюдали.

В HD1 может находиться сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 100 млн раз превышает массу Солнца.

Галактика HD1 очень яркая в ультрафиолетовом свете. Чтобы объяснить это, авторы работы заявили, что в ней, возможно, происходят какие-то энергетические процессы либо происходили несколько миллиардов лет назад. Также исследователей удивило, как много звезд производит HD1: по предварительным подсчетам она формирует более 100 звезд каждый год. Это примерно в 10 раз больше, чем ожидали ученые, пишет Хайтек.

Поэтому появилось сразу две теории, которые могут объяснить яркое ультрафиолетовое свечение.

Но также сверхмассивная черная может повлиять на яркость галактики HD1. Так как она поглощает огромное количество газа и испускает фотоны высокой энергии.

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