Утром и днем 8 апреля (пятница) на большей части территории страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с, предупреждает Белгидромет. Также возможен мокрый снег.

Сегодня днем тоже ветрено, до 18 метров в секунду.

Температура сегодня — от 14 до 17 градусов. Завтра ожидается похолодание — от 8 до 13 днем. Заморозков ночью не прогнозируют.

С заменой резины автомобилистам все еще стоит повременить.

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