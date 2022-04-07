Каждый четвертый человек в мире не чувствует себя полезным на своем рабочем месте; те же, что ощущают себя вовлеченными в общее дело, как правило занимают более высокие должности.

Такие данные приводят авторы опубликованного в среду доклада Международной организации труда, сообщает исследовательский сайт thinktanks.

Согласно выводам специалистов МОТ, высокий уровень равенства и инклюзивности на работе способствует внедрению инноваций, росту производительности, а также повышению удовлетворенности работников условиями труда. Опрос, результаты которого были приведены в отчете, показал, что только половина респондентов считают, что принципы разнообразия и инклюзивности в достаточной мере учитываются в их работе. Только треть предприятий в настоящее время заботятся об инклюзивности – при том, что соблюдение этого принципа, по мнению МОТ, необходимо для достижения прогресса. Такую статистику приводит Центр новостей ООН.

Исследование показало, что чувство вовлеченности в работу чаще всего связано с рабочим стажем, а не с личными характеристиками, такими как возраст, пол или этническая принадлежность. 92 процентов сотрудников старшего звена заявили, что они чувствуют себя вовлеченными и что разнообразие уважается и ценится в их работе – по сравнению с 76 процентов респондентов более низкого уровня. Сотрудники средних, крупных и многонациональных компаний чаще чувствуют отдачу от своего труда, чем работники малых и национальных предприятий.

Лишь четверть респондентов сообщили, что женщины составляют существенную часть (40-60 процентов) топ-менеджмента на их предприятиях; треть опрощенных заявили, что на руководящих должностях в их компаниях нет людей с инвалидностью.

– Пандемия COVID-19 выявила и усугубила существующее неравенство в экономике и обществе в целом, – подчеркнула директор Департамента условий труда и равенства МОТ Мануэла Томей.

Рабочие места, на которых соблюдаются принципы равенства, разнообразия и инклюзивности, обеспечивают восстановление после пандемии и устойчивое развитие в дальнейшем.

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