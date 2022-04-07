Резкое охлаждение украинцев в симпатиях к белорусам после начала войны в Украине, разные взгляды внутри самого белорусского общества на российскую кампанию в соседней стране, множество противоречивой информации, дополнительно раскалывающей общество.

Какими мы будем после всего этого?

«Само по себе понятие «вой­на» в исторической памяти белорусов имеет резко негативный оттенок, — сказал в интервью корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» бывший директор Института социологии НАН Беларуси, ныне старший эксперт Центра новых идей Геннадий Коршунов. — Для белорусов все, что имеет в своем корне «вой­на», — огромная антиценность».

С одной стороны, по данным ряда исследований, довольно большое количество белорусов поддерживают действия России, с другой — очень небольшое выступает за белорусское участие в этих действиях. К счастью, пока белорусы и не участвуют. По мнению Геннадия Коршунова, проявление белорусами симпатий к российским действиям во многом способствовало «изменение белорусского информационного пространства после 2020 и 2021 годов».

«Исчезновение некоторых крупных ресурсов повлекло за собой уход в свои информационные пузыри, что привело к потере части информационного суверенитета, когда существенная часть белорусской аудитории стала уходить в российское информационное поле, — отмечает социолог. — По моим расчетам, процентов сорок белорусского населения очень плотно сидит в российском поле — телевизионном, сетевом, новостном. Неудивительно, что люди воспринимают происходящее в Украине сквозь призму стереотипов и прежде всего стереотипов, навязанных жесткой российской пропагандой. Это огромная проблема, она сказывается и на обществе как таковом, и на частном, семейном уровне. Один член семьи говорит о «нациках» и «бандеровцах», другой называет российских участников военных действий в Украине захватчиками и оккупантами. Нужно признать, это огромная проблема — нахождение существенной части белорусского общества под российским пропагандистским влиянием, причем относительно не только происходящего в Украине, но и внутрибелорусских событий».

Что касается того, как все это повлияет на белорусское общество, то «однозначно не скажет никто: ситуация очень динамичная, работает много факторов, можно говорить скорее о сценариях, вариантах».

Один из таких сценариев — «самоколонизация Беларуси, то есть подчинение России». «Этот вариант я рассматриваю как крайне маловероятный, потому что даже в прежние времена — мирные и до внутреннего кризиса — за жесткий интеграционный вариант вплоть до вхождения в российское государство выступали 6–7 %, — сказал Геннадий Коршунов. — Мягкие варианты экономического и политического содружества с Россией набирали больше. Но в будущем и этот вариант укрепления связей с Россией, думаю, не будет сильно распространяться, так как все больше и больше будет теряться в этом смысл».

По мнению социолога, ранее привлекательные экономические выгоды от сближения с Россией будут девальвироваться. «Разрыв Россией связей с Западом неминуемо ударит по экономике. Уже бьет… Получается, остаются культурные связи, семейные… Но такие связи у белорусов есть и с многими другими странами. А сейчас, после нескольких волн эмиграции, 2020, 2021, 2022 годов, таких связей будет еще больше. Поэтому на сценарий самоколонизации я бы ставок не делал именно с точки зрения массового сознания», — отметил Геннадий Коршунов.

Второй вариант, по словам социолога, был наиболее распространен и предпочтителен для белорусов в течение последних десяти — пятнадцати лет. Это приоритет нейтралитета: сохранение суверенитета, равное дружественное отношение и с Востоком, и с Западом. «Но, скорее всего, эта тенденция будет меняться, потому что сейчас мир очень стремительно, жестко поляризуется, и выдержать некий нейтралитет между Европой и Россией будет практически невозможно. И в силу этого будет нарастать значимость третьего сценария, проевропейского. Он будет связан с происходящим в Украине, а также с тем, насколько белорусы, в том числе белорусы зарубежья, смогут пробивать бреши в этом российском пропагандистском нарративе, насколько сторонники реформирования Беларуси смогут формировать устойчивые институты, насколько предлагаемая повестка будет доноситься до масс, насколько модели развития будут рабочими».

Но будет ли достигнут консенсус в белорусском обществе или сторонники восточного и европейского векторов так и останутся каждый при своем? «Я бы тут обратил внимание на два момента. Жестких сторонников проевропейской Беларуси довольно много. Думаю, больше трети. Эти люди, как и все в Беларуси, сейчас будут бомбардированы экономическим кризисом. Но они будут получать и моральную, и организационную, и экономическую поддержку белорусов зарубежья. Они поймут, что за ними (не в первую очередь, конечно, потому что на первом месте в повестке дня Украина) Европа, весь цивилизованный мир, — считает Геннадий Коршунов. — Вторая часть — я бы сказал, сторонников «почти БССР», жестких ее сторонников, мотивированных, их в разы меньше, процентов десять. Еще процентов десять — это те, кто поддерживает все, что есть, они не понимают, как можно иначе: все работает, некие бонусы от этого получают — чего еще надо? Есть шанс, что именно эти люди могут измениться. Еще процентов тридцать за изменения, но не высказывают свою позицию. Еще процентов двадцать — те, кто посередине. Обычно говорят, что затрудняющихся процентов сорок. Это не совсем так, их процентов двадцать».

«Думаю, в перспективе нас ждет переход к тому или иному полюсу. Скорее, к продемократическому. Но это будет довольно длительный период. Самые большие проблемы будут с затруднившимися и сторонниками «почти БССР». Процентов десять останутся непримиримыми, так как непереубедимы. Но критичного разделения общества не вижу. Да и предпосылок для действительного противостояния в обществе не видится».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»