Европейский банк реконструкции и развития в новом исследовании о перспективах мировой экономики пришел к выводу, что конфликт в Украине окажет серьезное влияние на экономику далеко за пределами этой страны.

В своем первом экономическом прогнозе с начала «спецоперации» в Украине ЕБРР снизил прогноз роста на 2022 год для регионов, в которых он работает, более чем наполовину — до 1,7%, что на 2,5% ниже предыдущего прогноза, пишет Office Life

Описывая последствия войны как «самый большой шок предложения по крайней мере с начала 1970-х годов», банк прогнозирует, что рост стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, окажет глубокое влияние на экономику, особенно в странах с более низким уровнем дохода. Россия и Украина поставляют на мировой рынок непропорционально большую долю сырьевых товаров, включая пшеницу, кукурузу, удобрения, титан и никель.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ И УКРАИНЫ

ЕБРР ожидает, что в текущем году ВВП Украины сократится на 20%, а России — на 10%.

Банк не ведет новых операций в России с 2014 года, а ранее он объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске. ЕБРР осудил вторжение в Украину и анонсировал первоначальный пакет мер по обеспечению устойчивости в размере €2 млрд для поддержки ее экономики и пострадавших соседей.

Прогнозы ЕБРР предполагают, что прекращение огня будет достигнуто в течение пары месяцев, а вскоре после этого начнется масштабная реконструкция в Украине, которая к концу 2023 года вернет ВВП к почти довоенному уровню.

При этом ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН

ЕБРР отмечает, что экономики Центральной Азии сильно пострадали от падения курса рубля и ограничений на его конвертируемость, поскольку сильно зависят от денежных переводов, получаемых из России.

Экономика Северной Африки и Ливана пострадала от сокращения мировых поставок пшеницы, что привело к росту цен.

Страны Центральной Европы тесно интегрированы в цепочки производственных поставок в Украине, что сопряжено с серьезным риском сбоев.

Ожидается, что сфера туризма пострадает во многих странах, включая Армению, Эстонию, Грузию и Черногорию.

ЕБРР отмечает, что Европа также столкнулась с самым большим насильственным перемещением людей со времен Второй мировой войны, и в докладе рассматривают потенциальные последствия этой миграции.

Квалифицированные работники из Украины могут дать толчок некоторым экономикам в долгосрочной перспективе, особенно в странах со стареющим населением. В краткосрочной перспективе государства сталкиваются с фискальными трудностями и административными проблемами, поскольку расширяют предоставление жилья, здравоохранения и образования.

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