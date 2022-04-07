Неожиданное освобождение с радостью восприняли прихожане, которые постоянно молились за настоятеля.

Вечером 6 апреля настоятель римско-католического прихода Святого Апостола Андрея в Лынтупах (Витебская область) ксендз Александр Баран вышел на свободу. Его отпустили из изолятора раньше срока. По решению суда, который назначил священнику 10 суток ареста, настоятеля должны были освободить 8 апреля, сообщает Katolik.life.

Однако, как рассказали прихожане, ксендз Александр неожиданно оказался на свободе и уже 7 апреля служил в костеле святую Мессу:

“Священника из камеры вызвали на беседу. Сказали, что, видимо, сейчас много дел перед праздниками – впереди Пальмовое воскресенье и Страстная неделя, а затем Пасха – и без объяснения причин и комментариев освободили. Конечно, настоятель уставший после заключения. А двое суток свободы – подарок от Господа Бога”.

Другие подробности внезапного освобождения пока неизвестны. Прихожане полагают, что на такое решение повлиял общественный резонанс и сильная молитва за священника, которую устраивали в приходе, а также священники и верующие со всей Беларуси.

Напомним, ксендза Александра осудили за «несанкционированное пикетирование» и «распространение экстремистских материалов». Он назвал обвинения совершенно несправедливыми и объяснил почему. Однако суд все равно признал его виновным.

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