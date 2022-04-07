Депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств, и каждый год большое количество людей, страдающих депрессией, совершают самоубийство.

Потенциально страдающие депрессией обычно не обращаются к психологам, потому что им стыдно или они не знают о какой-либо депрессии, что может привести к серьезной задержке диагностики и лечения.

Исследовательская группа утверждает, что можно выявить депрессию на ранней стадии, изучая социальное поведение в Интернете. Подобные системы можно также использовать для проверки занятости населения и расследований.

Алгоритм обучали с использованием двух баз данных, которые содержат историю тысяч пользователей Twitter, а также дополнительную информацию о психическом здоровье этих пользователей. 80% информации в каждой базе данных использовали для обучения бота, а остальные 20% затем применили, чтобы проверить его точность.

Сначала бот исключает всех пользователей с менее чем пятью твитами, дальше он исправляет орфографические ошибки и сокращения. Затем он учитывает 38 различных факторов, таких как использование положительных и отрицательных слов, количество друзей и подписчиков, а также количество смайликов, чтобы определить психическое и эмоциональное состояние пользователя, пишет Хайтек.

Команда говорит, что такая система потенциально может сигнализировать о депрессии пользователя до того, как он опубликует что-то в открытом доступе. Так можно заранее сообщить человеку о потенциальных проблемах с психическим здоровьем.

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