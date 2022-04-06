Водитель автобуса одного из столичных маршрутов присвоил забытую в салоне барсетку с деньгами, сообщает МВД. Оперативники Первомайского РУВД г.Минска задержали мужчину.

Как пояснил задержанный, забытую вещь ему передали пассажиры. Внутри барсетки водитель обнаружил 2000 белорусских рублей. Деньги мужчина забрал себе, но потратить не успел. Сумма возвращена потерпевшей.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества, лицом которому оно вверено.

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