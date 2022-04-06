С началом вооруженного конфликта в Украине, который породил западные санкции и рост курс доллара в Беларуси и России, белорусские банки стали массово вводить ограничения для клиентов.

К чему все идет и какие новые ограничения могут появиться?

Нет кредитов, есть лимиты

Ситуация в Украине спокойнее не становится, и в этих условиях Запад пытается усиливать санкционное давление на Россию. В результате снизился курс как российского, так и белорусского рубля, и все это породило ажиотажный спрос населения на валюту.

На этом фоне в Беларуси стали появляться сообщения о финансовых ограничениях для клиентов банков, пишет “Белорусы и рынок”

Чтобы конвертация руб­лей в доллары не повышала давление на валютный рынок и валютную ликвидность конкретных банков, многие участники финансового рынка (Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ, Приорбанк, Альфа-Банк) приняли решение прекратить или ограничить выдачу потребительских кредитов.

В свою очередь, белорусские банки, оказавшиеся под западными санкциями (Банк БелВЭБ, Банк «Дабрабыт», Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь), констатировали, что у клиентов могут быть проблемы с работой их карт за границей.

Другие белорусские банки, которые не под санкциями, сообщили, что их карточки не принимаются только в России. Дело в том, что там с 10 марта не работают карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Так что если вы собираетесь в Россию, то лучше запаситесь карточками Белкарт-Премиум — они интегрированы в российскую платежную систему «Мир».

На этом финансовые ограничения, о которых вынуждены были объявить белорусские банки в марте, не заканчиваются.

В связи с повышенным спросом на иностранную валюту коммерческие банки стали массово устанавливать лимиты на снятие наличных с платежных (зарплатных) карточек и на пополнение валютных карт.

Например, СберБанк, один из крупнейших банков Беларуси, ограничил выдачу наличных суммой, эквивалентной 500 долларам в день. По пути введения лимитов (по карт-счетам) пошли и другие известные представители финансового рынка: Беларусбанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, МТБанк, Банк «Дабрабыт».

Пока белорусские банки сворачивали потребительское кредитование и вводили ограничения по карт-счетам, Россия для стабилизации ситуации в финансовой сфере в феврале – марте взяла курс на введение повсеместных валютных ограничений. В частности, с 9 марта до 9 сентября в России введен временный запрет на покупку наличной иностранной валюты (долларов и евро). А юрлица и индивидуальные предприниматели смогут купить ее только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.

Таким образом, Россия пошла по пути масштабных валютных ограничений и тем самым повторяет… белорусский опыт.

«Букет» валютных ограничений

Еще недавно в Беларуси существовала масса ограни­чений в валютной сфере. Но последние семь лет наблюдался тренд в противоположном направлении: по инициативе Нацбанка проводился курс на либерализацию и сокращение подобных препон.

Комиссия за покупку валюты, существовавшая в Беларуси на рубеже 2014–2015 годов, была отменена в январе 2015-го. С 1 июня 2017 года отменена покупка валюты по паспорту (требование предъявлять паспорт для приобретения валюты в Беларуси действовало с 2011 года, когда наблюдался валютный кризис).

В 2018–2021 годах валютная либерализация в стране продолжалась. В 2018-м была отменена целевая покупка валюты на внутреннем рынке (до отмены этой нормы субъекты хозяйствования могли покупать валюту только на цели, определенные государством). В том же году была отменена обязательная продажа части валютной выручки экспортерами.

В 2019 году белорусы получили право свободно, без разрешения Нацбанка, открывать расчетные счета в иностранных банках.

Завершилась кампания по валютной либерализации 9 июля 2021 года — в этот день вступила в силу новая редакция Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Было отменено требование получения специальных разрешений физлицами на операции, связанные с движением капитала, и белорусы получили возможность свободно размещать депозиты в зарубежных банках.

Также с 9 июля 2021 года предприятия получили право свободно открывать расчетные счета в иностранных банках, без необходимости получать на это соответствующее разрешение в Нацбанке. А со второй половины 2021 года белорусы получили возможность покупать валюту на бирже, минуя коммерческие банки.

В общем, практически все валютные ограничения в стране были отменены, за исключением одного: с середины 2009 года сохранился запрет на выдачу валютных кредитов населению. Власти не хотят снимать этот запрет, чтобы в случае девальвации не возрастала долговая нагрузка на получателей валютных кредитов.

Иных серьезных ограничений валютного характера в Беларуси до сих пор не было. Однако теперь они могут вновь появляться.

В новой редакции Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вступила в силу 9 июля 2021 года, появилась норма, в соответствии с которой «в случае угрозы экономической безопасности» Нацбанк совместно с правительством могут вводить валютные ограничения. К числу таких угроз власти относят «резкие колебания курса белорусского рубля».

Именно такие «колебания» в Беларуси начались с третьей декады февраля, когда после известных событий стало лихорадить и российский, и белорусский валютный рынок. Банки Беларуси в марте констатировали повышенный спрос на валюту, и такая ситуация повышает вероятность возврата к валютным ограничениям.

В частности, с 14 марта допуск физлиц к совершению валютно-обменных операций на бирже «приостановлен».

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