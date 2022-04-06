Как сообщил 5 апреля заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, в результате войны в Украине более 11,3 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

– Среди них 4,2 миллиона нашли убежище в других странах. Всего за месяц родные места покинула почти четверть населения Украины, – подчеркнул Гриффитс, выступая на заседании Совбеза ООН. Он констатировал, что эти цифры определенно будут расти, пока не будет взята пауза, не будет установлен мир.

Мариуполь, по словам Мартина Гриффитса, сегодня находится в”эпицентре ада”. Отрезанными от гуманитарной и другой помощи остаются Чернигов, Сумы и Харьков. Представитель ООН напомнил, что все стороны конфликта обязаны соблюдать международное право. Непременно ограждать гражданское население от насилия и обеспечивать условия для доставки помощи.

Также Гриффитс сообщил о том, что учреждения ООН и ее партнеры делают все возможное, чтобы поддержать жителей Украины. На востоке страны работают шесть тысяч волонтеров Украинского Красного Креста. Всемирная продовольственная организация в прошлом месяце оказала помощь 1,3 миллиону украинцев В этом месяце помощь получат 2,5 миллиона человек. Всемирная организация здравоохранения и партнеры доставили 180 тонн медицинских грузов по всей Украине. Еще 470 тонн готовы к отправке.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло привела в своем выступлении последние данные Управления ООН по правам человека: с 24 февраля по 4 апреля в Украине по меньшей мере 1 480 мирных жителей были убиты и 2 195 ранены. Реальные данные могут быть гораздо выше.

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