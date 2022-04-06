Новые санкции США в отношении России включат в себя в том числе запрет на все инвестиции в стране, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Кроме того, США планируют ужесточить санкции против российских финансовых институтов.

“Санкции усилят ограничения в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России и будут направлены против российских правительственных чиновников и их семей”, – пишет агентство.

Окончательный пакет санкций все еще дорабатывается и будет объявлен в среду.

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