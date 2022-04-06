Участников из России, Беларуси, а также из так называемых ДНР и ЛНР не допустят к участию во всемирном конкурсе программистов Google Summer of Code, который стартует 20 мая. Об этом сообщает Новая Деловая Газета.

На участников из Украины, находящихся за пределами самопровозглашенных республик, данные ограничения не распространяются.

Google Summer of Code (GSoC) – инициативная программа компании Google, в рамках которой ежегодно проводится отбор проектов с открытым исходным кодом. Победители получают денежные гранты. Конкурс проводится с 2005г.

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