Двое ранены, один в тяжелом состоянии

Как сообщает МВД, в ночь на 30 марта в Бобруйском районе были задержаны «трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет, причастных к уничтожению релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов, взломана и сожжена ими 28 марта. Во время задержания террорист оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение. Один из преступников ранен и находится в лечебном учреждении…

МВД предупреждает, что действия лиц, замышляющих подобные диверсии на Белорусской железной дороге, будут жестко пресекаться с использованием оружия».

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