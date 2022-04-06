Летом 2022 года под эгидой Беларуси должна была пройти IPhO 2022 — Международная физическая олимпиада школьников. Однако международный оргкомитет решил перенести олимпиаду из Минска. Куда — пока непонятно.

IPhO — ежегодные соревнования по физике среди школьников из 80+ стран. Команды из Беларуси за годы проведения завоевали уже почти 100 медалей, пишет devby.io.

В марте на сайте белорусского оргкомитета IPhO 2022 (олимпиада должна была пройти под эгидой минобразования и БГУ) появилась информация о переносе в онлайн.

Однако международный оргкомитет на экстренном заседании 3 апреля решил сменить локацию.

На белорусском сайте, посвященном IPhO, пока нет обновлений.

Мы поговорили с Ильёй Карусейчиком, который 10 лет готовил команду школьников Минска к республиканской олимпиаде по физике, но был вынужден уйти в 2021-м после задержания.

Он считает, что это событие по значимости — из разряда отмены мирового спортивного чемпионата.

Это необычная ситуация?

Решение о переносе IPhO — без преувеличения, беспрецедентное.

Ранее политические и моральные соображения как основание для переноса не рассматривались. Можно вспомнить, к примеру, 2007 год, когда олимпиада прошла в Иране на фоне напряжённой фазы противостояния с мировым сообществом по его ядерной программе. Более того, ввиду «особенностей» иранской внешней политики ряд команд (Израиль, США и другие) были вынуждены пропустить мероприятие по соображениям безопасности.

Я связывался с представителями международного комитета олимпиады, знаю, что секретариат планировал и в 2022 году провести мероприятие согласно плану, игнорируя происходящие события.

Однако, по моей информации, многие команды заранее отказались ехать в Беларусь, поэтому белорусский оргкомитет принял решение проводить олимпиаду онлайн. Но и это не убедило руководителей команд. Участие, по-видимому, посчитали слишком токсичным.

Рассматривается вариант проведения олимпиады онлайн под эгидой Швейцарии.

Комитет может не допустить белорусскую команду к участию?

Не хотелось бы, чтобы ребят лишали возможности выступить на олимпиаде. Со своей стороны, я обращался к международному комитету с просьбой позволить выступать под нейтральным флагом. К сожалению, ситуация накаляется очень стремительно, вероятность недопуска участников из Беларуси и России сейчас высока. Однако вопрос пока ещё обсуждается.

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