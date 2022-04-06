Папа Римский Франциск заявил, что ООН бессильна в ситуации с Украиной.

По словам Франциска, которого цитируют Vatican News, после Второй мировой войны были предприняты попытки заложить основы новой истории мира.

– К сожалению, старая история соперничества великих держав продолжилась. В нынешней войне в Украине мы наблюдаем бессилие Организации Объединённых Наций. Сегодня часто говорится о “‘геополитике”, но, к сожалению, доминирующей логикой является стратегия самых могущественных государств, которые отстаивают свои интересы путём расширения зоны экономического, идеологического и военного влияния, что видно в нынешней войне, – подчеркнул он.

Как cообщалось ранее, Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН предложил организации “самоустраниться”, если она неспособна повлиять на ситуацию в Украине.

– Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается, – констатировал украинский президент.

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