На днях сотрудники отдела уголовного розыска Борисовского РУВД задержали18-летнего жителя Червенского района, который с помощью подельников выманил у пожилой борисовчанки деньги за якобы спасение ее дочери от уголовной ответственности, сообщает УВД.

75-летнейпенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила, якобы дочь пенсионерки стала виновником ДТП и ей грозит уголовная ответственность. Также собеседница уведомила, что вопрос можно «решить», при этом стоит заплатить.

Растерянная женщина собрала все имеющиеся деньги и направилась в отделение банка, где перечислила больше 9200 рублей. Финансы она перевела на предоставленный мошенниками расчётный счет.

Деньги тут же обналичил 18-летний житель Червенского района. Правда, находится по месту жительства юноша не стал: переждать решил у родственников в Гомельской области. Однако не взирая на предпринятую попытку скрыться, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его.

К слову, чужие деньги фигурант успел уже потратить, купив автомобиль.

По данному факту районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дель по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Мошенничество»). Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Также в настоящий момент устанавливаются возможные сообщники мошенника.

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