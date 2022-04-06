Если ежегодный членский взнос уплачен вовремя, сделают небольшую скидку.

Сделано это для дополнительной поддержки членов РГОО «БООР».

«Так, постановлением правления РС РГОО «БООР» предусмотрено для категории членов с билетом охотника и рыболова, что в случае уплаты ежегодного членского взноса до срока истечения уплаченного в предыдущем периоде, размер взноса составит 2,5 (две с половиной) базовые величины; по истечении указанного срока – 3 (три) базовые величины, — объясняют в БООР и приводят конкретный пример: — Ежегодный членский взнос охотника и рыболова уплачен 01.04.2021. При уплате ежегодного членского взноса до 31.03.2022 включительно размер взноса составит 2,5 базовые величины, с 01.04.2022 – 3 базовые величины».

Правда, при уплате взноса через ЕРИП скидка не предоставляется. Чтобы ее получить, нужно обратится в областные или районные организационные структуры».

Новые правила начали действовать с 1 апреля этого года.

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