Появился новый инструмент, который ускоряет разработку вакцин и других фармацевтических продуктов в более чем миллион раз.

Метод работает за счет использования небольших пузырей, похожих на мыльные: они работают в качестве наноконтейнеров. С помощью ДНК-нанотехнологий в этих контейнерах можно смешивать несколько ингредиентов, пишет Хайтек.

Чтобы создать новые вакцины, исследователи сканируют тысячи связанных молекул, чтобы найли лучшее сочетание. Новая технология позволяет это делать в наномасштабе, поэтому количество затраченных материалов и ресурсов снижается.

По словам авторов, более 40 000 молекул можно синтезировать и проанализировать на площади меньше булавочной головки.

По словам авторов, новый метод могут использовать промышленные и академические группы, которые занимаются синтезом длинных молекул, например, полимеров.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»