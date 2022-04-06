Появился новый инструмент, который ускоряет разработку вакцин и других фармацевтических продуктов в более чем миллион раз.
Метод работает за счет использования небольших пузырей, похожих на мыльные: они работают в качестве наноконтейнеров. С помощью ДНК-нанотехнологий в этих контейнерах можно смешивать несколько ингредиентов, пишет Хайтек.
Чтобы создать новые вакцины, исследователи сканируют тысячи связанных молекул, чтобы найли лучшее сочетание. Новая технология позволяет это делать в наномасштабе, поэтому количество затраченных материалов и ресурсов снижается.
По словам авторов, более 40 000 молекул можно синтезировать и проанализировать на площади меньше булавочной головки.
По словам авторов, новый метод могут использовать промышленные и академические группы, которые занимаются синтезом длинных молекул, например, полимеров.
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