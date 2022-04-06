Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили, что будут работать вместе в рамках недавно созданного союза безопасности, известного как AUKUS, над разработкой гиперзвуковых ракет, сообщает detaly.co.il.

Этот шаг происходит на фоне обеспокоенности США и их союзников растущей военной угрозой со стороны Китая в Тихом океане.

В совместном заявлении президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявили, что намерены начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвука и контргиперзвука, возможностей радиоэлектронной борьбы, а также расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций.

Надо отметить, что Россия и Китай также стремятся к дальнейшему развитию гиперзвуковых ракет – оружия настолько быстрого, что его не может перехватить ни одна из существующих ныне в мире систем противоракетной обороны.

В октябре генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, подтвердил, что Китай провел испытание гиперзвуковой системы оружия в рамках своих агрессивных усилий по развитию космических и военных технологий, и назвал это событие «очень тревожным».

Владимир Путин утверждает, что Россия обогнала США в создании гиперзвукового оружия. Высшее командование США в Европе считает, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты в Украине.

Прошлой осенью, наращивая силы на границе с Украиной, Путин призвал производителей оружия разрабатывать еще более совершенные гиперзвуковые ракеты, чтобы сохранить преимущество страны в военных технологиях.

К слову, российские военные уже заявили, что их система «Авангард» способна развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, и совершать резкие маневры на пути к цели, чтобы уклониться от противоракетного щита противника. Она была установлена на существующие межконтинентальные баллистические ракеты советского производства вместо боеголовок старого типа. Первая боевая единица, оснащенная «Авангардом», поступила на вооружение в декабре 2019 года.

По словам российских официальных лиц, ракета «Кинжал», носимая истребителями МиГ-31, имеет дальность полета более 2 тысяч километров и летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука.

Что касается финансирования, то бюджетный запрос Пентагона на 2023 год уже включает 4,7 миллиарда долларов на исследования и разработку гиперзвукового оружия. Согласно планам, батарея гиперзвуковых ракет будет создана к следующему году, ракета морского базирования – к 2025 году, а крылатая ракета воздушного базирования – к 2027 году.

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