На днях правоохранители выявили мужчин 32 и 50 лет, совершавших насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 9 и 13 лет, сообщает Следственный комитет.

Один из злоумышленников жил по соседству с жертвой и совершал преступные деяния во дворе, куда ребенок приходил гулять. Во втором случае отчим на протяжении года развращал совместно проживающую падчерицу.

К совершению преступлений фигурантов подтолкнул регулярный просмотр порно, в том числе детского. Они задержаны, возбуждены уголовные дела.

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