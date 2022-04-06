На днях правоохранители выявили мужчин 32 и 50 лет, совершавших насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 9 и 13 лет, сообщает Следственный комитет.
Один из злоумышленников жил по соседству с жертвой и совершал преступные деяния во дворе, куда ребенок приходил гулять. Во втором случае отчим на протяжении года развращал совместно проживающую падчерицу.
К совершению преступлений фигурантов подтолкнул регулярный просмотр порно, в том числе детского. Они задержаны, возбуждены уголовные дела.
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