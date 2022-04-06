Белорусскому правительству по решению Лукашенко запрещено исполнять обязательства перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Речь идет о кредитах, которые ранее были выданы Беларуси на реконструкцию систем водоснабжения и очистных сооружений в условиях отказа международных банков выполнять договорные обязательства по финансированию инфраструктурных проектов.

“То есть раньше с Европейским банком реконструкции и другими мы договорились о том, что они прокредитуют многие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Кое-какие начали кредитовать, а потом бросили. Два момента. Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов? И второе: не дай бог, кто-то из вас начнет рассчитываться по долгам с этими банками. Они не выполнили условия договора – до свидания, пока не вернутся к выполнению этих договоров”, – цитирует пресс-служба Лукашенко.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель сообщил, что строительство очистных сооружений, которое было приостановлено из-за прекращения международными банками взятых на себя обязательств и будет завершено за счет внутренних резервов. По его словам, есть источники внутри страны и финансовые резервы, за счет которых можно закончить реконструкцию объектов.

Надо отметить, что 4 апреля совет управляющих ЕБРР одобрил прекращение финансового сотрудничества и предоставления технической помощи России и Беларуси из-за ситуации в Украине. Ранее было объявлено, что ЕБРР закрывает свои представительства в Москве и Минске.

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