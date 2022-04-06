Американская корпорация “Intel”, крупнейший разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, приостановила деятельность в России и Беларуси.

“Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси”, – говорится в сообщении на сайте компании.

В начале марта корпорация “Intel” приостановила поставки своей продукции в Россию и Беларусь.

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