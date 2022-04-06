Американская корпорация “Intel”, крупнейший разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, приостановила деятельность в России и Беларуси.
“Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси”, – говорится в сообщении на сайте компании.
В начале марта корпорация “Intel” приостановила поставки своей продукции в Россию и Беларусь.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!