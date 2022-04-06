С гораздо большей долей вероятности такой меккой станет Казахстан, и именно туда будет переезжать российский бизнес или создавать схемы для обхода санкций.

Западные страны заявили о скором ужесточении санкций в отношении Москвы. Судя по заявлениям представителей западных стран, часть этих санкций будет распространена и на Беларусь.

Санкции чувствительны, но не непреодолимы

До настоящего времени санкции в отношении Беларуси были гораздо менее чувствительными, чем санкции в отношении России. В интервью Thinktanks.by это подтвердил эксперт BEROC Дмитрий Крук: «если рассматривать финансовую составляющую, в целом санкции менее интенсивны для Беларуси, чем для России. К примеру, у Беларуси заморожена значительно меньшая доля международных резервов. Если бы заморозка резервов была бы аналогичной той, что была введена для российских активов, перспективы для экономики Беларуси были бы гораздо хуже».

Санкции в отношении банковской системы также были гораздо менее жесткими. «Отключению от SWIFT или включению в SDN-лист США (черный список лиц, в котором перечислены люди, организации и корабли, с которыми гражданам и постоянным жителям США запрещено заниматься бизнесом) подверглись далеко не все белорусские банки. Под эти санкции попали либо дочки российских банков, либо отдельные банки. Пусть они и значимы для рынка, но эта значимость не критическая. Поэтому хотя финансовые санкции в отношении Беларуси в целом очень чувствительны, они пока не имеют характера непреодолимого барьера», – считает Дмитрий Крук.

Хотя перспективы для финансовой системы Беларуси плохие, санкции все же не произведут того сокрушительного эффекта, который мог бы быть в случае введения их в том же объеме, что и в отношении России.

Санкции и самоограничения

«Для Беларуси дверь оставили чуть приоткрытой. Такой подход – важный сдерживающий фактор для белорусских властей, которые не хотели бы сжигать те мосты, которые у них остались», – предположил Дмитрий Крук.

При этом эксперт отметил, что помимо санкций есть и механизм самоограничений, который заключается в том, что даже при отсутствии прямых запретов «зарубежный бизнес отказывается иметь дело с белорусскими компаниями».

Ряд специалистов в последнее время выказывали предположения о том, что российский бизнес будет мигрировать в Беларусь, где воздействие санкций не столь велико. Однако Дмитрий Крук считает, что это вряд ли станет массовым явлением. «С гораздо большей долей вероятности такой меккой станет Казахстан, и именно туда будет переезжать российский бизнес или создавать схемы для обхода санкций. События последних недель подтверждают это предположение. Вместе с тем, на днях имело место заявление одного из топ-чиновников Казахстана, что они будут противодействовать попыткам уклоняться от санкций, используя их страну как инструмент и площадку для этого. Поэтому и данная опция может оказаться недостижима», – сказал Дмитрий Крук.

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