Диетолог Джессика Болл рассказала Eating Well, что идеальная легкая закуска — это та, которую удобно брать с собой и можно есть практически в любых условиях. Под это описание отлично подходят орехи. На ее взгляд, помимо удобства, этот продукт отличается хорошим вкусом и множеством полезных свойств.

В орехах много жиров, клетчатки и белка, которые обеспечивают сытость. Кроме того, в них есть магний, витамин Е, цинк и фолиевая кислота, необходимые для оптимального функционирования организма.

Регулярные перекусы орехами могут способствовать укреплению здоровья сердца, снижению риска диабета, борьбе с воспалениями и многому другому.

“Вот почему орехи — это закуска, без которой я никогда не выхожу из магазина”, — резюмирует Болл.

Если голод слишком сильный, диетолог предлагает добавить к орехам сухофрукты, яблоко, сыр или темный шоколад.

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