Россия впервые расплатилась по евробондам почти на 650 миллионов долларов, но сделала это в рублях. Международные рейтинговые агентства ранее заявляли, что выплаты в рублях по еврооблигациям, предусматривающим выплаты в валюте, они будут расценивать как дефолт, пишет Onliner.

Минфин России 4 апреля перечислил средства в Национальный расчетный депозитарий после того, как иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений, сообщила пресс-служба ведомства. Для этого Минфин привлек российский финансовый институт и 4 апреля 2022 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий выплату в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.

«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям Россия-2022 и Россия-2042 исполнены в полном объеме», — считает российская сторона.

Ранее ведомство пояснило, что выплаты иностранным держателям облигаций, связанным с «недружественными» для России 48 странами, могут быть конвертированы в иностранную валюту после «восстановления доступа Российской Федерации к валютным счетам». Напомним, санкции в том числе лишили Банк России доступа к международным резервам, в ответ Путин издал указ о том, что можно расплачиваться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из 48 стран.

А вот агентство Fitch ранее предупредило, что выплата Россией процентов по долларовым облигациям в рублях будет означать дефолт по истечении 30 дней. Если до окончания льготного периода купонные выплаты не будут проведены в долларах, как это было прописано в изначальных условиях, агентство обещало понизить рейтинг России до уровня «начало дефолта».

Российская сторона ответила на это вполне ожидаемо. По словам Дмитрия Пескова, дефолтная ситуация создается искусственно, хотя реальных оснований для этого нет.

«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов», — приводит слова пресс-секретаря Путина ТАСС.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»