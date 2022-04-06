С 3 апреля Беларусь отменила все действующие с конца 2020 года ограничения на выезд из страны. Это значит, что белорусам для выезда из страны больше не потребуется предоставление каких-либо подтверждений — рабочего контракта, путевки на оздоровление или еще чего-то (кроме визы, разумеется). Но это еще не значит, что вас запросто впустят в соседнее государство, информирует портал Onliner.by

Что было?

Если вдруг вы все пропустили, то с декабря 2020 года Беларусь ввела ограничения на въезд и выезд из страны через наземные пункты. Минздрав мотивировал запрет так: «На фоне борьбы с распространением COVID-19».

С этого момента покидать Беларусь по земле гражданам стало возможно только в случае крайней надобности — транспортникам, командировочным, к больному родственнику, на похороны (а также сопровождающим), на лечение, работу, учебу и так далее. Полный перечень можно найти по ссылке. Исходя из этого белорусские таможенники при выезде граждан за границу проверяли соответствующие документы, подтверждающие ваше право покинуть родную страну. Нет документов — вас не выпустят. Кроме того, гражданам можно было выезжать из Беларуси не более одного раза в три месяца.

Так что своеобразным квестом стало не только получение визы, но и выезд из страны. А вот для вылета из Беларуси нужен был только билет, подходящая виза и сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (в зависимости от правил страны, куда вы вылетали). Так что путешествовать все еще было возможным, хотя дорого и сложно.

Как теперь въехать в Беларусь?

Если вы белорус, вас впустят в страну с одним лишь паспортом и в любое время, а не раз в три месяца. Для иностранцев и лиц без гражданства для въезда в Беларусь нужны ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Исключение — если вы иностранец, приехавший в Беларусь «в связи с социально-политической обстановкой в Украине» и в том числе следующий транзитом на родину. В таком случае иностранцу не потребуется ПЦР или сертификат, и даже виза: Беларусь разрешает безвизовый въезд в страну до 15 апреля включительно.

Россиянам въехать в Беларусь всегда было проще, чем остальным, а с 3 апреля для этого не нужен ПЦР-тест (сертификат) и отменяется пограничный контроль на границе и в аэропортах.

А как выехать?

Теперь для выезда из страны не требуются никакие основания вроде командировочного удостоверения или путевки на лечение. Берете паспорт с визой (если она нужна для страны посещения) и отправляетесь с ним хоть на границу, хоть в аэропорт. Но имейте в виду, что выехать-то из Беларуси вы можете, а вот чтобы въехать в соседнюю страну, нужно ознакомиться с ее правилами. Рассказываем о них.

Литва

Белорусам сейчас нельзя въезжать в Литву с одной только шенгенской визой, как было раньше. С 9 марта Литва перестала выдавать визы россиянам, а также ввела в стране «экстремальное положение» из-за ситуации с коронавирусом и «повышенным уровнем готовности системы гражданской защиты». С этого момента иностранцам для въезда в Литву потребуются веские основания и причины. Например, такие:

• вы имеете документ, подтверждающий право на проживание в Литве;

• вы прибываете сюда на учебу или работу и имеете соответствующие документы;

• вы супруг гражданина Литвы или иностранца, который имеет право на проживание в Литве;

• у вас есть долгосрочная национальная виза Литвы или одного из государств — участников Шенгенского соглашения;

• вы проходите службу в НАТО или являетесь членом семьи такого лица;

• вы член экипажа литовских компаний, которые занимаются международными коммерческими перевозками на любом виде транспорта, а также моряки;

• вы медработник, прибывающий в Литву для оказания медицинских услуг;

• вы спортсмен, художник или журналист и имеете специальное разрешение на въезд, выданное уполномоченным ведомством Литвы;

• вы прибываете по особым гуманитарным причинам, с разрешения министра внутренних дел Литвы;

• вы прибываете для участия в похоронах близких родственников, в том числе близких родственников супруга или партнера, опекуна.

Кроме того, въезжающим в Литву не из стран шенгенской зоны нужно представить сертификат о вакцинации (подойдут Vaccine Janssen, Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Covisield или Nuvaxovid), если с момента введения дозы вакцины против COVID-19 прошло не менее 14 дней, но не более 270 дней. Нет подходящего сертификата — тогда нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов (детям до 16 лет необязательно).

Соблюдать самоизоляцию и заполнять анкету пассажира уже не требуется.

Кстати, не забудьте о том, что Литва недавно запретила вывозить через свои пункты пропуска в Беларусь и Россию более 60 евро наличными на человека. Количество наличных денег в другой валюте не ограничено. Но при въезде в Беларусь и выезде из нее нужно декларировать наличные, если у вас с собой свыше 10 тысяч долларов на человека.

Польша

Польша сняла абсолютно все ковидные ограничения на въезд. С 28 марта 2022 года для въезда в Польшу больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении и ПЦР-тест. Также отменяется и обязательный карантин.

Каких-то специальных оснований для въезда в Польшу не требуется, достаточно наличие любой действующей шенгенской визы.

Латвия

Для посещения Латвии гражданам Беларуси нужно иметь шенгенскую визу, выданную Латвией или любой другой страной шенгена. На данный момент Посольство Латвии приостановило выдачу туристических виз. С 1 апреля приезжать в страну можно без сертификатов о вакцинации, тестов на COVID-19 и карантина. Ограничения будут действовать только на путешественников из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Пока этот список пуст.

Как и в случае с Польшей, каких-то особых оснований для въезда не требуется.

Россия

Здесь все просто. Россия сняла все ограничения на въезд из Беларуси. Новым документом все меры окончательно отменяются, распоряжение вступило в силу 18 марта. То есть, если вы пересекаете границу с Россией автомобильным и ж/д транспортом, ПЦР-тесты теперь не требуются.

Но помните, что, если вы летите на самолете, все еще необходимо наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Украина

24 февраля Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что Украина закрыла на неопределенный срок все пункты пропуска на границе с Беларусью. А МИД Беларуси рекомендовал белорусам отменить поездки в Украину до стабилизации обстановки.

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