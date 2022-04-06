У 68-летнего лидера группы “Машина времени” Андрея Макаревича родился сын.

“Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве. Показатели идеальные – 10 из 10, характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший – тёзка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников”Машины Времени” желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!” — говорится в сообщении официальной группы коллектива в Facebook.

Лидер “Машины времени” Андрей Макаревич стал папой в четвертый раз. У артиста уже есть сын и две дочери, а для его нынешней супруги, Эйнат Кляйн, – это первый ребёнок.

Напомним, что Андрей Макаревич женился на Эйнат Кляйн в декабре 2019 года.

«Я полюбил не за что-то. Когда любишь за что-то, это уже расчет. Я раньше даже не предполагал, что такие люди, как Эйнат, существуют. Она гид, исследователь, занимается скалолазанием, путешествует», — откровенничал артист в интервью для YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Кляйн младше избранника на 30 лет, хотя Макаревич уверяет, что возраст не имеет никакого значения. Четвертая супруга музыканта имеет два высших образования — журналистское и историческое — и широкий кругозор.

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