Вадим ГИГИН, белорусский пропагандист:

– Поражение киевского режима неизбежно, он обречен. И сейчас они пытаются использовать любые пропагандистские штампы, чтобы не то чтобы оттянуть это поражение, но подсластить горькую пилюлю, которую им придется проглотить.

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От редакции

Насчет того, кто победит в противостоянии России и Украины, штатный белорусский пропагандист Вадим Гигин категоричен. Но, не будучи военным экспертом, он, похоже, попал пальцем в небо, потому как и сам купился на пропаганду, которая идет из Москвы.

А она твердит, что всё идет по плану, рапортует о победах российской армии, утверждает, что украинцы деморализованы и разгромлены, а над Киевом вот-вот будет вывешен российский триколор. Но пропаганда на то и пропаганда, чтобы скрывать реальное положение дел. Поэтому лично Вадиму Гигину и всем, кто таким Гигиным верит, рекомендуем ознакомиться с оценками полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина (Стрелкова) – человека, который руководил сепаратистами при создании ДНР, был военным комендантом Донецка, а потом и министром обороны непризнанной республики. В симпатиях к Украине и стремлении приуменьшить победы российских войск его никак не заподозришь. Даже наоборот – к Украине он испытывает настоящую ненависть, российские войска для него «наши», а украинские – «противник».

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Игорь ГИРКИН (СТРЕЛКОВ), полковник ФСБ в отставке

Увязли…

Что мы имеем на сегодняшний день, спустя месяц с лишним после начала так называемой спецоперации, а по сути – войны? Мы имеем ситуацию, в которой российские войска увязли на всем трехтысячекилометровом фронте без какого-либо шанса. Не получив достаточно сильные резервы, которые взять негде. По сути, последние две недели (даже больше) боевые действия толкались вокруг Донбасса и еще на некоторых направлениях. А сейчас они утихли везде, кроме того же Донбасса. Да и там существенного продвижения российских войск и войск Л/ДНР просто не было. Как в свое время шутили во время Первой мировой войны, это бои за избушку лесника, которые продолжались месяцами, солдат клали тысячами, а продвижения не имела ни та, ни другая сторона.

Где же та вторая армия мира?

Мы могли бы надеяться на разлад Европы, если бы мы победили. Однако месяц назад российские войска достигли пределов своего продвижения, после этого, побившись лбом об отдельные объекты, в целом остались на позициях, которые были достигнуты в последних числах февраля. Российские войска понесли серьезные потери. Российские войска не могут взять Киев, не могут взять Харьков, не могут взять Николаев. Российские войска несколько недель штурмуют Мариуполь и никак не могут его до конца взять. С трудом вымучили Волноваху. Побились лбом об Авдеевку. Взяли кусок Марьинки, залив ее кровью. Продвинулись там, продвинулись тут – маленькие какие-то пункты, местные на самом деле.

Где же та прославленная военная мощь России? Где же та вторая армия мира (или третья – после Америки и Китая, наверное)? Где ее мощь, если она не может взять лимитроф (окраина империи. – Прим.), по сути, свою собственную провинцию? В такой ситуации Европа не будет рисковать, присоединяясь к тому, кто в ее глазах может потерпеть поражение.

Информационную войну мы проиграли. Военной победы за месяц с лишним мы не одержали. И выяснилось, что для того, чтобы ее одержать, надо принять радикальные меры, а власть почему-то их не принимает. Без мобилизации (в том числе мобилизации экономики) эту войну выиграть Российская Федерация не сможет. Никак. А вот Украина может. Потому что она мобилизацию проводит, а оружия ей дадут сколько угодно. Они сделают полумиллионную армию. И что с ней будет делать наша группировка, даже когда ее пополнят контрактники-добровольцы?

Призыв контрактников даст несколько десятков тысяч человек, которых желательно еще переподготовить, а не сразу бросать в бой, потому что даже опытный солдат, если он несколько лет не воюет, теряет навыки. Очень показательна в этом отношении мобилизация на Донбассе, где поставили в строй людей, которые не знали, с какой стороны заряжать автомат. Да еще вооружили трехлинейками. Выдали советские старые каски, выдали советские ватники и штаны и трехлинейки. Люди из автоматов-то стрелять не умеют… Хотя из автомата – выпустил рожок, может, случайно и попадешь. А трехлинейка – если не прицелился, не попадешь вообще никуда.

И этих людей сразу начали вводить в бой, в кадровые подразделения, которые истекают кровью, атакуя лоб в лоб позиции, которые совершенно не нужно было атаковать. Если то же самое сейчас будут делать с российскими контрактниками, то и результат будет такой же: огромные потери, а на выходе – пшик.

Но, подчеркиваю, эти несколько десятков тысяч человек помогут сформировать несколько соединений, помогут пополнить потери, помогут пополнить части и соединения, которые прибыли на линию фронта вообще неукомплектованными. Я не буду озвучивать некоторые вещи, которые мне оттуда сообщают, но могу сказать так: некоторые части прибыли – оболочка есть, а внутри практически ничего. То есть технику есть кому водить, а вот воевать некому.

Всего этого чрезвычайно мало, чтобы воевать против полностью отмобилизованной армии Украины. Они реально могут сделать через полгода полумиллионную армию.

И на Китай нам рассчитывать не приходится. Китай может оказать помощь, если мы будем твердо стоять и успешно воевать. Но поддерживать штаны нашим генералам, которые воевать не умеют, как выяснилось, от слова «вообще»; и нашей власти, которая не может твердо сказать, чего она хочет от этой войны, – Китай, естественно, не будет.

С военной точки зрения украинское командование действует на порядок адекватнее, чем российское

Меня спрашивали, что значит деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях (фраза принадлежит руководителю российской группы на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому, но переориентацию усилий от Киева и Чернигова на Донбасс озвучил и министр обороны России Сергей Шойгу. – Прим.)? Пусть меня запишут в пораженцы, но я скажу правду (в рамках разумного). Наша группировка, действующая на правом берегу Днепра в районе Гостомель, Буча, Ирпень, завязла в городской застройке, в лесисто-болотистой местности. И после того, как через месяц эта лесисто-болотистая местность распустится, группировку будут бить из-за каждого куста. Потому что при всем том, что туда загнали много войск и очень много техники, численность всё равно недостаточна не только для боев за трехмиллионный город (имеется в виду Киев. – Прим.), но даже для сохранения того периметра, который заняли в марте. Недостаточно в условиях, когда противник активно будет применять диверсионно-разведывательные группы и партизанские методы борьбы. Поэтому нашим войскам так или иначе придется сокращать там линию фронта и оттягивать части. Я не думаю, что наши просто уйдут из-под Киева – это будет просто позорище и поражение. Но сократить линию фронта и уйти с участков, которые в новых условиях просто невозможно оборонять, нашим войскам придется.

То же самое касается Чернигова. Если внимательно посмотреть на объективные карты, которые опубликованы, то они показывают, что там нет никакой «контролируемой территории от Чернигова до Сум». Там есть узкие вытянутые аппендиксы вдоль дорог и дорожных развязок. Между этими аппендиксами территория не контролируема (россиянами. – Прим.). Ни Сумы, ни Чернигов фактически не блокированы российскими войсками. Они имеют сообщение если не с Киевом непосредственно, то с окружающими районами, имеют свои собственные ресурсы и резервы. В этой ситуации, опять же, в связи со скорым наступлением «зеленки», с учетом того, что Украина массированно наращивает количество живой силы, через какое-то время эти аппендиксы будут настолько уязвимы, что может повториться ситуация с финской кампанией 1940 года. Когда наши войска перли, чтобы перерезать Финляндию пополам вдоль немногочисленных дорог, а в результате значительно меньшие, но лучше подготовленные силы финнов просто порезали эти растянувшиеся части на кусочки и уничтожили.

Учитывая, что наш фанерный маршал, который заявил об успешности первого этапа операции (имеется в виду министр обороны Сергей Шойгу. – Прим.), войска из пальца не высосет, придется нашим оттуда отступать в любом случае. И, видимо, войска будут перебрасывать туда, где действительно есть возможность что-либо сделать. Хотя, честно сказать, я выражаю сомнение в том, что, упустив «золотой месяц» (первый месяц войны), наши войска сумеют окружить и уничтожить Донецкую группировку противника. К сожалению, я наблюдаю, что с военной точки зрения украинское командование действует на порядок адекватнее, чем российское.

Можете за это меня называть предателем. Но, извините, я хоть какой-никакой, но всё-таки профессионал-спецслужбист, имеющий боевой опыт. И немалый. Они (украинцы) спокойно вывели свои войска из «Старобельского кармана» (Старобельск – райцентр в Луганской области. – Прим.), не стали цепляться за эту территорию, хотя сейчас она все равно никем не контролируется, так как у ЛНР не хватает сил, а у российских вооруженных сил – тем более. А вот там, где они могут зацепиться, они цепляются, стоят и ничего наши с ними толком сделать не могут. Они удержали Гуляй-Поле, которое висело на волоске, они удержали Орехов, они удержали Запорожье и сформировали там фронт фактически с нуля, в том числе за счет войск, который вытянули из Донбасса. Более того, в последние дни они остановили наше наступление на Курахово с юга и от Изюма на Славянск с севера. Остановили! Да, продвижение в Донецкой области у наших есть, но если они будут продвигаться со скоростью хромого инвалида, то так кольца (окружения. – Прим.) не смыкаются.

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Итак, полагаем, немного времени осталось ждать, чтобы понять, кто же прав – пролукашенковский пропагандист Вадим Гигин или полковник ФСБ в отставке, бывший предводитель донецких сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков).

Публикация из № 27 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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