«Только за запись посредники берут по 500—700 рублей». Как сейчас сделать визу и сколько это стоит

Туризм переживает очередную кризисную волну, но виз это не касается. Говорят, сейчас на них ажиотажный спрос. Желающих получить польскую визу столько, что цены на услуги посредников подскочили в несколько раз. За запись в польский визовый центр сейчас просят от 200 до 700 рублей. Есть предложения по «шенгену» через Грецию или Италию, но без агентств мало кому удается туда попасть. Onliner разбирается, что происходит.

Для начала мы попытались записаться на подачу документов в визовых центрах сами. На сайте польского — не смогли пройти даже регистрацию. «Извините, но что-то пошло не так», — такую ошибку мы увидели несколько раз и бросили попытки.

На сайте испанского визового центра дошли до этапа выбора дат, но там пусто. Нет ни одного свободного слота на апрель, май, июнь.

Что ж, придется звонить за помощью в агентства, которые уже много лет помогают белорусам оформлять визы. Предложений в интернете масса, но по большинству номеров длинные гудки. В одном из агентств автоответчик сходу предупредил, что в связи с последними событиями сотрудники не всегда успевают ответить на звонки.

«Примем вас в офисе по живой очереди», — говорят на том конце провода.

«В визовый центр Греции хоть на следующую неделю запишем»

Проявляем настойчивость и звоним дальше, выискивая контакты уже со второй и третьей страницы поиска в Google. Находим специалистов, которые готовы помочь с подачей документов в визовый центр Греции.

— Можно хоть на следующую неделю записываться, — вежливо говорит девушка. — По цене будет: 35 евро — консульский сбор, 30 евро — сервисный, 30 рублей — страховка и 30 евро — наши услуги. Мы записываем вас на подачу, бронируем билеты и проживание, а также заполняем анкеты.

Спрашиваем, на визу с каким сроком можно в итоге рассчитывать.

— Смотря какие у вас были раньше визы. Ну, могут дать на год, в принципе… Нужна будет еще справка с работы о зарплате либо выписка из банка. И чем больше сумма на счету, тем больше вероятность, что откроют визу на год и больше.

«Запишем в визовый центр Испании. Услуга стоит 200 рублей»

В еще одной фирме нам порекомендовали подавать документы в испанский визовый центр.

— В Грецию надо предоставлять действующие брони, потому что там все очень строго отслеживают. Испанцы более лояльно к нам относятся. Только нужно, чтобы была визовая история — как минимум один годовой «шенген» за последние три года. У вас есть? Если паспорт чистый, нужен будет сертификат о вакцинации, подходит китайская вакцина.

За свои услуги в этом агентстве попросили уже 200 рублей (в предыдущем, напомним, это стоило 30 евро — около 100 рублей). Записать пообещали на вторую половину апреля. А пока мы готовили этот материал, узнали, что с 1 апреля визовый центр Испании в Минске временно приостанавливает работу. Заявки на визы приниматься не будут.

«В визовый центр Польши запишем за 500 рублей»

Как выяснилось, Литва до 20 апреля документы от белорусов также не принимает. Польша туристами сейчас не занимается, но дает гуманитарные визы и рабочие. Все это национальные визы, только выдают их по разным основаниям.

— Если родственники есть в Польше, тогда можете подаваться на визу. Либо же если от работодателя есть приглашение или вы ИТ-специалист, то можно собрать документы по специальной программе Poland Business Harbour, — перечисляет варианты по визам в Польшу работник агентства.

Предположим, мы сможем получить приглашение от родственников из Польши. Цену нам заявили такую: 35 евро — консульский сбор, 11 евро — сервисный сбор от визового центра и 500 рублей — сама услуга агентства.

— Да, в Польшу запись сейчас дороже всего, потому что туда очень сложно попасть, — так объясняет высокую цену специалист.

Изучаем предложение еще одной турфирмы: за 400 рублей здесь готовы помочь с гуманитарной визой в Польшу, за 700 рублей — с рабочей.

— Для рабочей сразу приглашение сделаем, а также договор для пересечения границ. Предоплата — 50%. При желании вы сможете написать заявление о возврате денег. Единственное: если мы заказываем приглашения, то эти деньги не возвращаем, потому что работаем с польской стороной.

Нашли еще одного посредника, который готов помочь с документами. Приглашение на год в Польшу и договор на выезд оформит за 500 рублей, а за 600 рублей запишет в визовый центр.

Итого — 1100 рублей без учета консульских и сервисных сборов.

«Пытаемся получить рабочую визу уже месяц»

Самое интересное, что даже за высокую стоимость агентства не гарантируют запись в визовый центр к определенной дате. Вот что на наши вопросы ответили читатели.

— Получить рабочую визу в Польшу мы пытаемся уже месяц. Не можем словить запись даже через посредников. Сначала это стоило 90 рублей, потом 150, сейчас пробуемся за 250 рублей.

Элина уже полтора месяца пытается сделать визу родителям, но безуспешно.

— В польский визовый центр записаться было нереально, начали искать варианты через агентов. Нам предлагали одни и те же услуги 250, 380 и даже 700 рублей! В одном месте сказали: приезжайте со всей суммой сразу — и тогда будем разговаривать. Пока мы остановились на испанском визовом центре, агенты обещают записать на апрель за 200 рублей.

Александр подается на визу Poland Business Harbour через свою компанию. Лично у него проблем с записью нет: все документы коллективно оформляет работодатель. А вот девушке нужно поймать дату самостоятельно.

— И вот с этим большие проблемы. Моя компания помогает с подачей документов и для близких родственников, но мы не женаты… А расписываться ради подачи на визу я считаю глупостью. Нашли вариант от посредника за 600 рублей, но это тоже абсурд — платить столько за запись, — удивляется парень.

«В начале марта записался за 120 рублей, теперь предлагают за 650»

Дмитрий в начале марта обратился в агентство, где ему заявили сумму — 120 рублей с человека. Мужчину оперативно записали на подачу документов в Гомеле, а вот с супругой вышла заминка — мест не хватило.

— Я отвез документы и спросил: что насчет моей жены? Мне ответили, что теперь ее запишут за 300 рублей, хотя договаривались мы на другую сумму. С тех пор прошло еще две среды, и результатов не было. В итоге я попросил вернуть мне предоплату и решил обратиться уже в другую контору, где мне озвучили 650 рублей за запись. Придется платить, деваться некуда.

Но не все так грустно. Откликнулись и те белорусы, которые заплатили деньги посредникам, уже получили визы и остались довольны. Им повезло озаботиться этим вопросом чуть раньше остальных.

«Записались в визовый центр Италии сами, через личный кабинет»

Некоторые белорусы настроены получить визу, не обращаясь к посредникам. Павел очень категоричен:

— Обращался на днях в один из офисов, где мне заявили стоимость услуги 200 рублей. Предоплата 100%. Я решил, что из принципа буду сам мониторить даты в различных посольствах, хоть сутками напролет, но платить дармоедам не собираюсь.

И есть даже счастливчики, которым удалось это сделать:

— Записывались через личный кабинет на сайте итальянского визового центра. 8 марта ближайшая дата подачи документов была на 29 марта. Родителей записали на апрель. Сами подготовили пакет документов, заплатили только консульский сбор — по 35 евро. Были нюансы с наличием средств на счету, но мы сослались на непростую ситуацию с белорусскими карточками — и документы приняли, — не без гордости рассказывает Алексей.

Наши читатели подсказали нам, что в Telegram есть даже отдельный чат с интересным названием «Ловля дат на визу РВН». В нем уже более 1700 участников.

— Там пытаются люди записаться сами, но у всех одна проблема — сайт еле работает… У кого-то не получается даже залогиниться, а кто слишком часто делает попытки, автоматически попадает в бан. Если есть счастливчики, кого пропустили и разрешили выбрать дату, то на следующем шаге появляется предложение поменять дату. Идешь менять — в итоге ошибка, — рассказывает нам участница чата Дарья.

Сама она не выдержала и записалась на подачу документов через посредников. Заплатила 340 рублей, но пока результатов нет. Пошла третья неделя.

«В эту среду можно было попасть на сайт только с „айпишников“ Индии»

Алексей — один из активных участников чата, а еще программист, которому тоже нужна виза. Он рассказывает: места на запись выбрасывают по средам в случайный момент. Визовые агентства сейчас активно подключают айтишников и автоматизированные программы (скрипты, боты) для того, чтобы быстрее человека заметить и занять место.

— Мест мало, а клиентов у турфирм все больше. И каждый хочет записать как можно больше людей, для этого наращивает мощности своих скриптов/ботов. Сайт не выдерживает и дает сбои. Его обслуживанием занимаются ИТ-специалисты, которые, вероятно, находятся в Индии. Из-за того, что сайт перестает работать под нагрузкой, этим ребятам приходится искусственно отсекать лишнюю нагрузку. В эту среду они пошли еще дальше. Если раньше на сайт можно было попасть с польских и белорусских IP-адресов, то в этот раз они ограничили доступ к сайту со всего мира, кроме Индии.

Сообщения в чате эту информацию подтверждают: пользователи пишут, что смогли попасть на сайт только под VPN — как будто из Индии.

— Это позволило практически напрочь отсечь всех, кто мониторит сайт вручную (простых людей), и часть скриптов, которые использовали вычислительные мощности на территории Беларуси и Польши. Зато те скрипты, которые располагали ресурсами на стороне Индии, смогли беспрепятственно занять выданные слоты, — предполагает Алексей.

Некоторые делают визу «шобы было». Отсюда все проблемы?

В чате обстановка накалена. Люди недовольны и самой системой записи в визовом центре, и посредниками, которые соревнуются между собой в отлове свободных дат, и программистами, которые пишут скрипты для таких фирм.

— Кто-то предлагает сделать старые добрые очереди и списки, чтобы «все было честно». Но надо признать, что первопричина происходящего в том, что количество желающих значительно превышает объем доступных мест. И пока именно эта вводная не поменяется — всегда будут те, кто не сможет записаться и будет недоволен, — делится мнением программист.

Некоторые участники чата по-другому расставляют акценты и обвиняют в проблемах друг друга. — Половина из тех, кто оставляет заявки, никуда не собирается ехать, а визу делают просто «шобы было», занимая места тех, кто действительно собирается уехать. Что говорят в агентствах? На условиях анонимности мы смогли поговорить с представителями нескольких визовых агентств. Александр (имя изменено) рассказывает: в последний месяц он столкнулся с такой нагрузкой, которой не было еще никогда. — Был момент, когда я просто выключал телефон или переворачивал его экраном вниз, потому что работать было невозможно. Ты взял людей, но обработать эти заявки не можешь, потому что тебя просто блокируют звонками! Самое популярное направление, безусловно, Польша, говорит собеседник. — «Шенген» дает возможность пребывания 90 дней за период 180 суток. То есть ты поехал в Европу, побыл там 89 дней и должен разворачиваться и ехать обратно. А вот «националка», которую сейчас выдает Польша, разрешает длительное пребывание в стране. Вот почему это многим интересно. Александр признает: за последний месяц цены на услуги таких посредников, как он, существенно выросли. Объяснение этому есть: у агентств ограничена пропускная способность. И цена сейчас просеивает входящий поток. — У меня было так: в первую волну я брал по 100 рублей за рабочую визу в Польшу. Потом людей стало больше, я поднял цену до 130 — все равно никто не отказывался. Потом еще одна волна — я поднял до 150. А дальше уже просто отключил телефон, потому что не мог больше никого взять в работу. И да, я не рвач. У меня нет желания заработать на этой ситуации большие деньги. По словам агента, максимальная сумма, которую он запрашивал у людей, — это 400 рублей. Столько стоила запись, если подается одновременно группа людей. — Боту нужно гораздо больше времени, чтобы добавить группу 5 человек. Учитывая, что желающих очень много, все свободные места будут забиты одиночками. Записать вместе одну семью практически нереально, с этим и связана более высокая цена. Программисты помогали агентам всегда, говорит Александр («последние лет 10 как минимум»). Были периоды, когда было достаточно минимальной помощи, но сейчас без специальных программ работать по Польше невозможно. — На рынке немного людей, которые могут что-то сделать в этой ситуации, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Вы же видите, что даже айтишники в той группе ничего не могут сделать с записью. А на прошлой неделе на сайте вообще дат как таковых не было. Я не записал ни одного человека. Кто и кого записывал, я не знаю. Но места распределяются, люди в визовый центр попадают.

«Наша работа усложнилась в разы» С каждой неделей мест, которые выкладываются в общий доступ по Польше, становится все меньше, подтверждает слова коллеги владелица другого агентства Надежда (имя также изменено). — В среду, 30 марта, мы не увидели записей в визовый центр Минска как таковых. Раньше было плюс-минус 100, а этот раз — ноль… Мы можем лишь предполагать, что крупные ИТ-компании напрямую бронируют места через консульство. Других вариантов у меня нет. Мест все меньше, а поток входящих сообщений не прекращается, отмечает собеседница. Работа усложнилась в разы. — Условно в спокойном режиме один агент работает с 10—20 клиентами в день, а тут представьте: одновременно в течение часа тебе звонят, пытаются написать, выцепить через свои связи около 200 человек. Меня вспомнили все, с кем я общалась даже 10 лет назад. Мы столкнулись с нереальной нагрузкой. В этой ситуации повышение цен неизбежно, считает Надежда. При этом собеседница подчеркивает: по некоторым позициям, например, на запись в визовые центры Италии или Испании, цены изменились несущественно. — Раньше это стоило у нас 100—120 рублей, теперь ненамного дороже — 150 рублей. Стало чуть сложнее записать людей, увеличилась расходная часть и цена стала выше. Но в целом таких проблем, как с Польшей, по другим направлениям нет. Надежда огорчена тем, что в последние недели в адрес агентств поступает очень много негатива. Лично у нее цели заработать на чужих проблемах не было. — У нас во всех бедах почему-то начинают винить агентства. Но ведь сами ребята-айтишники приходили в офис к нам или нашим коллегам и говорили: я заплачу любые деньги, вы только запишите меня побыстрее. Естественно, те люди, которые помогают с регистрацией, понимают, что спрос сильно превышает предложение, и тоже заявляют большие суммы. Или вот представьте: у нас толпа клиентов уже записана в Испанию, которая больше не принимает документы… И вся эта толпа сейчас придет разбираться в офис. Понятное дело, что деньги мы им вернем, но негатив все равно останется.

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